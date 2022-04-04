Полпред президента РФ наградил грантами четверых молодых ученых из Челябинской области

Всего Владимир Якушев вручил награды двадцати уральским исследователям

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел церемонию вручения грантов президента Российской Федерации молодым ученым из Уральского федерального округа, из них четверо — из вузов Челябинской области. Об этом сообщили на официальном сайте полпреда президента.



Всего грантами главы государства в 2022 году в УрФО отметили 18 кандидатов наук и двух докторов наук из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Грант президента на церемонии получили четверо ученых с Южного Урала:

Владимир Федоров из Челябинского uосударственного университета в области математических наук;

Александр Харченко из Южно-Уральского государственного университета в области технических наук;

Александр Маклаков из Южно-Уральского государственного университета в области технических наук;

Регина Пеннер из Магнитогорского государственного технического университета в области социальных и гуманитарных наук;

«Времена сейчас непростые, но открывается огромное окно возможностей, и тот, кто этим воспользуется достигнет небывалых высот. Мы на вас расчитываем, мы ждем от вас серьезных достижений и верим, что у вас все получится!», — сказал полпред президента Владимир Якушев в обращении к уральским исследователям.

Среди победителей конкурса исследования в сфере социальных и гуманитарных наук, фундаментальные исследования в области математики, физики и химии. Также отмечены работы по темам информационных технологий и искусственного интеллекта и медицины.