Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел церемонию вручения грантов президента Российской Федерации молодым ученым из Уральского федерального округа, из них четверо — из вузов Челябинской области. Об этом сообщили на официальном сайте полпреда президента.
Всего грантами главы государства в 2022 году в УрФО отметили 18 кандидатов наук и двух докторов наук из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Грант президента на церемонии получили четверо ученых с Южного Урала:
- Владимир Федоров из Челябинского uосударственного университета в области математических наук;
- Александр Харченко из Южно-Уральского государственного университета в области технических наук;
- Александр Маклаков из Южно-Уральского государственного университета в области технических наук;
- Регина Пеннер из Магнитогорского государственного технического университета в области социальных и гуманитарных наук;
«Времена сейчас непростые, но открывается огромное окно возможностей, и тот, кто этим воспользуется достигнет небывалых высот. Мы на вас расчитываем, мы ждем от вас серьезных достижений и верим, что у вас все получится!», — сказал полпред президента Владимир Якушев в обращении к уральским исследователям.
Среди победителей конкурса исследования в сфере социальных и гуманитарных наук, фундаментальные исследования в области математики, физики и химии. Также отмечены работы по темам информационных технологий и искусственного интеллекта и медицины.