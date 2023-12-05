Почти 13 тыс. 11-классников напишут итоговое сочинение на Южном Урале

Более 160 человек выбрали написание работы в виде изложения

Одиннадцатиклассники Челябинской области готовятся написать итоговое сочинение (изложение). Работа станет для ребят «пропуском» на ЕГЭ, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Минобрнауки региона.

На итоговое сочинение зарегистрировались 12,7 тысячи человек (по желанию его могут также писать выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей и техникумов), более 160 выбрали написание работы в виде изложения. Свои работы школьники напишут в среду, 6 декабря, на базе 561 образовательной организации.

«Темы итогового сочинения станут доступны за 15 минут до начала написания работы. Комплекты будут содержать как темы, которые использовались в прошлые годы, так и новые, разработанные в 2022 и 2023 годах. На написание работы дается 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ОВЗ и инвалидов — плюс еще 1,5 часа. Участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем для сочинения и орфографическим и толковым словарями — для изложения», — рассказали в Минобрнауки.

Оцениваться работы будут по критериям, разработанным Рособрнадзором: это соответствие выбранной теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Оценка — «зачет» или «незачет».

Добавим, дополнительные сроки для сочинения в этом учебном году — 7 февраля и 10 апреля 2024 года.