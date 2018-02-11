/ Названы значительные преимущества одиноких людей

«Одиночки» оказались более общительными и творческими.

Люди, не состоящие в паре, как правило, имеют больше друзей в социальных сетях, с которыми активно поддерживают связь. По данным исследователей, друзья, которые не связаны с семьей, помогают сохранять хорошее настроение.



Недавние исследования показали, что укрепление дружбы является ключом к повышению уровня счастья. — сообщает The Independent.

Кроме того, у «одиночек» больше возможностей работать над своим телом и физическим состоянием. Те, у кого нет пары, по статистике реже подвергаются ожирению.

Исследователи также подчеркивают, у одиноких людей остается больше времени на творческое развитие личности, а также — больше мотивации для получения образования и карьерного роста.

