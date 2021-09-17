Научный фестиваль «КСТАТИ» возвращается в Челябинск

За три дня в городе пройдут научно-популярные лекции, квартирник с медицинскими байками и постановка о «бегущем по лезвию»

23—25 сентября в Челябинске пройдет фестиваль науки «КСТАТИ». Он возвращается в город после четырехлетнего перерыва. Организаторами мероприятия выступили Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска и «Росатом». Челябинцев ждут встречи со спикерами и культурные мероприятия, посвященные медицине, атомной энергетике, физике и неочевидному влиянию этих наук на повседневную жизнь.



23 сентября пройдет квартирник, на котором трио «ТриА» в ламповой атмосфере будет травить медицинские байки и петь. Изюминкой вечера будет «медицинская песня» — это переделка популярных песен, иногда по-медицински откровенная, а иногда и на грани фола. Песни о врачебных буднях и современных реалиях, в том числе о пандемии коронавируса. Квартирник состоится в ИЦАЭ Челябинска в 19:00.





В этот же день пройдет онлайн-трансляция лекции медицинского блогера Алексея Водовозова из Астрахани «Путешествия глазами врачей» о том, как путешественники на протяжении всей истории человечества влияли на распространение болезней, а также о том, как подготовиться к поездке за границу, чтобы сохранить здоровье.

24 сентября в 19:00 в ИЦАЭ Челябинска состоится театральная постановка «Андроиды» по роману Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». По его мотивам снят фильм «Бегущий по лезвию». Постановка — современное переосмысление культового киберпанк-романа об этических проблемах создания искусственных людей. В мероприятии участвуют не только профессиональные актеры, но и ученые, а кто есть кто — выяснится в финале.





Кроме того, в этот же день — презентация книги журналиста Яны Хлюстовой о самых забавных номинантах «Шнобелевской премии» и ток-шоу о Солнце (о том, за счет чего оно живет и что будет, когда светило погаснет).

25 сентября день начнется с «нейропробежки» по городскому бору. Специалист по нейронаукам Анна Хоружая записала подкаст о том, что происходит с мозгом в процессе физических нагрузок. Его нужно послушать во время пробежки, а после можно обсудить услышанное с Анной в конечной точке маршрута.

На фестивале пройдет множество других лекций и уроков: о пищевых добавках, развитии искусственного интеллекта и атомной физике. Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное, нужно только записаться. Сделать это можно в группе ИЦАЭ Челябинска «ВКонтакте».