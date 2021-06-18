На Комсомольском проспекте машина провалилась в открытый колодец на дороге

Подрядчики не поставили ограждение на этом участке

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На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молдавской, где сейчас проходит ремонт дороги, автомобиль колесом провалился в открытый колодец. В комитете дорожного хозяйства, который выступает заказчиком ремонтных работ, ИА «Первое областное» ответили, что выставить ограждение должен был подрядчик.



Фото автомобиля, переднее колесо которого попало в яму на Комсомольском проспекте, появилось в социальных сетях.

«Спасибо КДХ и доблестным подрядчикам сегодня говорит первый автомобилист, попавший в ловушку на Комсомольском проспекте. Где-то колодцы „обозначили“ пластиковыми водоналивными блоками (просто засунули их в дырки), а где-то и вовсе забили на предупреждения для водителей», — говорится в телеграм-канале с новостями Челябинска.

В комитете дорожного хозяйства в ответе сослались на подрядчиков, которые должны обеспечить безопасность для водителей и пешеходов на участке, где выполняется ремонт дороги. Кто будет возмещать ущерб водителю пострадавшей машины, в ведомстве не уточнили.

«Ответственность за обустройство места выполнения работ лежит на подрядной организации, которая выполняет ремонт Комсомольского проспекта (ООО „ДорстройГрупп“). Производственная площадка должна отвечать требованиям безопасности автомобилистов и пешеходов. Данные требования прописаны во всех технических заданиях, которые являются неотъемлемой частью муниципальных контрактов», — прокомментировали ИА «Первое областное» в КДХ.

Напомним, начало работ на Комсомольском проспекте вызвало недовольство со стороны горожан. Например, челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам. 4 июня в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте.

После этого Наталья Котова поручила прислушаться к мнению жителей и привлечь независимого эксперта, который бы дал оценку необходимости установки рефюжей и их техническим параметрам. На время экспертизы выполнение этого вида работ приостановили. Результаты экспертизы должны были стать известны 16 июня. В мэрии пока их не озвучили.