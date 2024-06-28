Магнитогорские хирурги спасли подростка с дырой в желудке

У девочки обострилась язва

В Центр охраны материнства и детства Магнитогорска поступила 16-летняя девочка в болями в животе. Медики обследовали ребенка и сразу повезли на операцию — у пациентки открылась язва желудка, сообщает пресс-служба клиники.

«Мы обнаружили у подростка перфоративную язву желудка, а также скопление жидкости и остатков пищи в брюшной полости, содержащих примеси желудочного сока. Ребенка пришлось спасать от гибели», — рассказали врачи.

Девочку оперировали опытные хирурги Павел Солдатов и Светлана Шепилова, в операции принимал участие анестезиолог-реаниматолог Павел Шустиков. Врачам удалось обойтись без полостной операции.

«К счастью, девочка обратилась за помощью быстро, тяжелых проявлений перитонита в животе у ребенка не было. Мы ушили отверстие лапароскопическим методом, обошлись без больших разрезов. Удалили из брюшной полости содержимое желудка электроотсосом, провели полную санацию брюшной полости растворами», — добавляют врачи.

Девочку уже выписали из стационара. Далее она будет наблюдаться у доктора в поликлинике с язвой желудка.

Это уже второй случай в клинике, когда подобную операцию удается выполнить лапароскопическим методом. Операция без разрезов позволяет детям восстанавливаться в кратчайшие сроки.