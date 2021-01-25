Лечить южноуральцев от вирусных и инфекционных заболеваний поможет Солнце

Ученые ЮУрГУ разработали прибор для восстановления функции организма

Новые технологии против инфекционных заболеваний предложили ученые Южно-Уральского государственного университета. Они запатентовали устройство, которое повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям. В его основе — моделирование микроволнового излучения Солнца.



Новый аппарат, способный ускорить излечение от бактериальных и вирусных заболеваний, моделирует микроволновое излучение Солнца, эволюционно значимое для обитающих на земле организмов. Устройство снижает иммунитет вирусов и бактерий и запускает природные механизмы регуляции. Поглощенная организмом электромагнитная энергия преобразуется в энергию упругих колебаний, то есть в основе корректирующего действия лежит радиовибрационный эффект.



«Новый подход к лечению воспалительных и вирусных заболеваний человека, основанный на применении аппаратно-программных средств моделирования эволюционно значимого для организмов микроволнового излучения Солнца, позволит значительно повысить его эффективность. Микробиологические, биологические и клинические исследования новой технологии, проведенные на базе медицинских учреждений страны, доказывают ее обоснованность и необходимость широкого внедрения в медицинскую практику», — сообщил доктор технических наук, заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Станислав Даровских.

В разработке устройства участвовали не только ученые и инженеры ЮУрГУ, но и представители Южно-Уральского государственного медицинского университета, а также Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

