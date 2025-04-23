Книга математика из Челябинска получила премию «Учебник года»

Пособие вошло в список лучших книг мира

Учебное пособие профессора ЮУрГУ Валерия Карачика признали «Учебником года» по версии Российского профессорского собрания, сообщает пресс-служба вуза.

Учебник, вышедший в издательстве ЮУрГУ, посвящен курсу классического матанализа и предназначен для студентов младших курсов по специальности «Мехатроника и робототехника».

Учебник написан на английском языке. После его прочтения русскоязычным студентам легче приступить к чтению научной литературы на иностранных языках.

На бумаге пособие издано небольшим тиражом, но его часто читают на электронном агрегаторе научной информации Researchgate. По рейтинговой системе Researchgate учебнику Валерия Карачика присвоен статус «выше чем 97% публикаций портала за 2024 год», то есть пособие входит в 3% лучших книг мира.