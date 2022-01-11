Химики ЧелГУ синтезировали новый протонный проводник для водородного двигателя

Его можно использовать в условиях низкой и комнатной температуры

Серьезный рывок к созданию идеального водородного двигателя сделан в ЧелГУ: молодому ученому Лилии Коваленко удалось синтезировать принципиально новый твердый раствор для мембраны водородного двигателя, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

«Мы модифицировали уже известный проводник и ионообменник, улучшили его свойства. В течение нескольких лет „прародитель“ отказывался впускать в свою структуру чужой атом, но в итоге открыть новое соединение все-таки удалось», — говорит Лилия Коваленко.

Челябинка доказала, что усовершенствовать протонпроводящую мембрану можно с помощью полисурьямной кислоты. Большой интерес вызывает такое качество материала, как высокая протонная проводимость в условиях низкой и комнатной температур.

Полученные в ЧелГУ соединения эксперты рекомендуют в качестве неорганического компонента в композитных протонпроводящих мембранах, используемых в сенсорных устройствах и низкотемпературных топливных элементах.

По материалам ЧелГУ.