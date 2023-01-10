Физики челябинского университета разработали новый уникальный плуг

Ноу-хау позволяет обрабатывать землю с помощью сжатого воздуха и вибрации

Расчеты физиков Челябинского Госуниверситета помогли разработать инновационный плуг. На Челябинском компрессорном заводе уже выпустили несколько опытных образцов, которые будут вспахивать землю с помощью сжатого воздуха и вибрации. Такой метод на 10-20 процентов эффективнее классического, рассказали в пресс-службе вуза.

«Использование вибрации и сжатого воздуха при обработке почвы может уменьшить затрачиваемую на вспашку энергию и одновременно сделает вспаханную землю более рыхлой. Технология также помогает увеличить площадь охвата рабочего органа плуга», — пояснил доцент кафедры радиофизики и электроники ЧелГУ Дмитрий Кузьмин.

Сначала инженеры компрессорного завода сами подготовили опытные образцы, но решили, что для лучшего понимания процессов нужна дополнительная теория. За исследованиями обратились к физикам ЧелГУ.

«Модифицированный плуг работает с дополнительной управляемой вибрацией. В рабочем органе устройства есть отверстие, через которое подается сжатый воздух. Так и создается дополнительное давление на почву при ее обработке», — отметил Дмитрий Кузьмин.

Ранее, по словам разработчика, к такому решению никто не приходил и подобная технология никем в мире пока не используется.

Напомним, в Челябинске вывели выдерживающий до −40°C сорт абрикосов. «Призер» начнут распространять в марте 2023 года.

Ранее стало известно, что Челябинская область заняла лидирующую позицию по выращиванию тепличных овощей. Всего в стране за год вырастили более 1,5 миллиона тонн продукции.