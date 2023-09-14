Физики ЧелГУ исследуют прочность сплавов для авиации и космических кораблей

Научная работа ведется с учеными из Белгорода

Физики ЧелГУ совместно с коллегами из НИУ БелГУ изучают особенности алюминиевых сплавов, которые используются в авиастроении, космической отрасли и автомобилестроении. Такие сплавы относятся к жаропрочным, поэтому должны выдерживать большие нагрузки и высокую температуру, сообщает пресс-служба вуза.

Физики ЧелГУ отвечают за моделирование пластической деформации в сплавах.

«Мы пытаемся предсказать поведение вещества в зависимости от типа упрочняющих включений и их размеров. Разупрочнение сплава при укрупнении упрочняющих включений, которое экспериментально наблюдали коллеги из Белгорода, было ранее предсказано в наших теоретических работах», — говорит доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Василий Красников.

В результате ученые построили трехуровневую методику предсказания прочности сплавов алюминия с медью и магнием. Ученые пришли к выводу, что сплавы выгоднее всего упрочнять гибридными включениями тета-фазы. Много мелких включений, однородно распределенных по объему, оказывает больший упрочняющий эффект, чем крупные.

Также физикам удалось выяснить, что во время продолжительной деформации происходит разрушение упрочняющих включений тета-фазы, вследствие чего упрочнение сплава снижается.