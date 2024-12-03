Финал федерального конкурса «Ученик года» проходит в Челябинске

Главный приз — сертификат на 100 тысяч рублей на покупку техники

Финалисты конкурса «Ученик года» из 48 регионов России приехали в Челябинск, чтобы сразиться за звание лауреата национальной премии «Ученик года», сообщает журналист ИА «Первое областное».

Из 100 участников выберут победителей в семи номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года».





Конкурс — это возможность для талантливых школьников, ребят, которые обучаются в 9—11‑х классах, проявить свои таланты, посмотреть на других, понять, какие хорошие практики есть у ребят в других регионах.

«В этом году было подано больше 300 заявок, и вот лучшие из лучших собрались здесь, в Челябинске, чтобы побороться за звание лауреата национальной премии „Ученик года“», — говорит председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский.

Гран-при в этом году — сертификат на 100 тысяч рублей на покупку техники. Его предоставляет Челябинская область. Ребята смогут купить себе ноутбук, видеооборудование, что-то необходимое для дальнейшего развития.

Главное — это статус и возможность получить больше доступа к тем продуктам, которые есть сегодня в экосистеме молодежной политики. Основная задача организаторов конкурса — создать условия для самореализации молодых ребят.

«Дайте энергии!» — с этими словами вышел на сцену губернатор Алексей Текслер.





Он поприветствовал финалистов и заметил, что все они уже победители.

«Мы многоплановый регион: центр промышленный и агропромышленный, много делаем для победы — у нас много оборонных предприятий. И я очень рад, что в последнее время Южный Урал стал центром молодежного движения в стране, здесь проводят множество мероприятий», — сказал глава региона.

Алексей Текслер выразил уверенность, что участники конкурса уже нашли новых друзей и наставников, возможно, определили свою творческую или профессиональную траекторию. И этот конкурс, безусловно, даст им новые возможности.

«Не бойтесь трудностей, идите вперед. Помните, что каждая ваша победа приближает большую победу», — пожелал школьникам губернатор.

Одна из финалисток — представительница Трехгорного, волонтер Росатома Елизавета Сафронова. Всего год назад она почти случайно попала в отряд юниоров, а уже в этом году участвовала в организации отраслевого конкурса молодых профессионалов «Атомскиллс-2024», а сейчас прошла в финал федерального конкурса в номинации «Доброволец года».





«В номинации было 12 участников. Как юниор Росатома я рассказывала о своей добровольческой работе, связанной с деятельностью Росатома, представляю отряд юниоров, который формирует кадровый резерв госкорпорации», — говорит участник финала.

Лиза признается, что ехала не за победой.

«Я ехала показать себя, обрести новые знакомства, потому что для меня это самое главное. И я довольна, что я показала свою работу так, как я чувствую. И наверное, моя искренность убедила жюри», — делится Елизавета.