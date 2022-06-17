Экологичную технологию производства полиуретана создали ученые из Челябинска

Над проектом они работали в сотрудничестве с южноуральским заводом

Ученые Южно-Уральского государственного университета создали экологичную технологию производства полиуретана. Они отказались от использования отравляющего газа — фосгена. Технология уже доказала эффективность в лабораторных условиях. Сейчас перед специалистами стоит задача перенести ее на завод. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе вуза.

«В рамках проекта НОЦ Урал планируется внедрение новой „зеленой“ технологии производства полиуретана и строительство завода в Челябинской области, который обеспечит высокотехнологичными рабочими местами химиков, химтехнологов и экологов», — рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Над проектом создания новой отрасли химической промышленности в регионе челябинские ученые работают совместно с заводом «Современные технологии изоляции». Предприятие занимается производством теплоизолированных труб для теплотрасс ЖКХ и активно использует пенополиуретан. Его активно производят в трех странах — Германии, США и Китае. Первые две в настоящее время приостановили импорт.

«Экспорт из Китая не сможет покрыть все потребности рынка. К тому же, из 250 тысяч тонн потребляемого в России пенополиуретана 50 тысяч тонн приходится на наш регион. В основном расход идет на строительные материалы и производство труб с тепловой изоляцией», — говорит доктор химических наук, профессор Вячеслав Авдин.

Вот только заводы в Европе и Китае применяют технологию, разработанную в 20-х годах прошлого века. При производстве используют фосген — боевой отравляющий газ, поэтому любая авария на предприятии грозит экологическим бедствием.

Ученые ЮУрГУ от этой технологии отказались и применили безизоцианатное производство. В дальнейшем они планируют использовать сырье местного производства, поэтому, как отметили в ЮУрГУ, технологию можно назвать импортонезависимой.

«У предприятия-партнера есть подготовленная территория для строительства завода. Это очень ответственная работа, для которой необходимо привлечение сторонних специалистов. Университет выполняет научное исследование возможностей применения данной технологии в производстве. Это первый шаг к созданию новой отрасли в Челябинской области, новых рабочих мест в регионе. Несомненным плюсом является и то, что производство не нанесет вреда окружающей среде», — уточнил Вячеслав Авдин.

Проект получил одобрение губернатора Челябинской области, поскольку создание нового наукоемкого производства будет способствовать экономическому, промышленному и научному развитию региона.