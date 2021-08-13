Четыре южноуральских вуза претендуют на грант программы «Приоритет‑2030»

Университеты могут получить 100 миллионов рублей из федерального бюджета

Четыре вуза Челябинской области направили заявки на получение гранта программы «Приоритет-2030». По ее условиям университеты могут получить до 100 млн рублей, которые направят на научные исследования для студентов, сообщает пресс-служба правительства региона.



«Приоритет-2030» — это крупнейшая федеральная программа поддержки и развития вузов. Ее цель — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. В программе могут принять участие российские университеты вне зависимости от ведомственной принадлежности или территориального расположения.

По всей стране на участие в конкурсе была подана 191 заявка, в числе которых четыре — от университетов Челябинска и Магнитогорска: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ и МГТУ им. Носова. Соглашение о сотрудничестве университеты подписали еще в январе, это увеличит их шансы на победу. В следующий этап пройдут лишь 100 вузов, они получат грант на развитие в размере 100 млн рублей из федерального бюджета.

«Если мы выиграем в конкурсе, речь пойдет о финансовой и организационной поддержке государства. Все это приведет к динамичному развитию университетов. Объединение усилий участников консорциума сделает Челябинскую область более конкурентоспособной. Безусловно, наше соглашение – это серьезный вклад в развитие образования, науки и экономики Челябинской области. Наш регион должен стать центром науки и образования мирового уровня», — комментирует участие в программе ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Победив, ЮУрГУ может получить специальную часть гранта, которая будет направлена на развитие университета в области прорывных научных исследований и создание продукции, требующей серьезных научных разработок

Еще одним вузом, который подал заявку, стал ЮУГМУ. Специалисты из этого университета намерены реализовать проект «Биобанк» — Центр генетических и иммунологических исследований, где будут разработаны генетические паспорта жителей. Также ученые будут работать над созданием специальных тест-панелей, с помощью которых можно будет узнать, есть ли у человека предрасположенность к сердечно-сосудистым, онкологическим и инфекционным заболеваниям, нарушениям репродуктивной функции.

«Основной задачей университета становится создание и отработка медицинских технологий. Мы должны ставить их на рельсы клинической, практической работы, реализовать технологии вместе с бизнесом. Это позволит по-другому выстроить образовательный процесс, сделать выпускаемые нами кадры востребованными не только в области медицины, но и в области исследовательской и аналитической деятельности», — отмечает ректор ЮУГМУ Андрей Важенин.

Список университетов, прошедших в программу, будет утвержден осенью этого года.

«По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов», — подчеркивает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, недавно ЮУрГУ вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes. Университет набрал 36,02 балла из 100 возможных.