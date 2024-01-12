Челябинцы увидят мумию мамонтенка возрастом более 40 тысяч лет

Останки древнего животного привезут из Салехарда

В марте 2024 года в Государственном историческом музее Южного Урала откроется гостевая выставка «Долгий сон мамонтенка Любы». Центральным экспонатом станет мумия детеныша шерстистого мамонта, найденная на Ямале в 2007 году. Эти останки, чей возраст оценивается в 42 тысячи лет, знамениты своей наилучшей сохранностью среди других подобных находок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ученые считают, что Люба (названная так в честь жены оленевода, который ее нашел) погибла в возрасте одного месяца, утонув в глинистой массе. Благодаря естественной консервации и вечной мерзлоте тельце сохранилось почти в идеальном состоянии: у мамонтенка не хватает только шерсти, копытец, фрагмента хвоста и правого уха.

Обнаружение мумии стало в свое время настоящей научной сенсацией. Ее изучением занимался международный коллектив ученых из России, США, Японии и Франции.

Южноуральцы смогут увидеть мамонтенка в малом зале Исторического музея в течение месяца. Также там будут представлены другие палеонтологические находки мамонтовой фауны и элементы материальной культуры северных народов: одежда, украшения, игрушки, предметы быта и шаманская атрибутика из коллекции Ямало-Ненецким музейно-выставочным комплексом города Салехарда.