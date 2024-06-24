Челябинцы не спешат сдавать путевки в Крым и Дагестан

Местные турагентства пока не столкнулись с отказами от туров

23 июня 2024 года в Дагестане произошла серия терактов. В тот же день ВСУ пустили ракеты по Севастополю. Однако челябинские турфирмы пока не фиксируют отказы от туров в Крым и Дагестан. Об этом Первому областному рассказала глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

«У работников туризма сейчас истерика. Но среди туристов ажиотаж пока не наблюдается. В Дагестан, на самом деле, было куплено очень много путевок. Этот курорт пользуется большим спросом. В Крыму массового туризма уже нет, люди добираются туда сами. Я думаю, что еще прошло мало времени, не до всех еще дошла информация и сильный отток туристов начнется в ближайшее время. Особенно это касается тех, кто планировал отдых вместе с семьей и детьми», — говорит Инна Лобода.

Реакция туристов, отмечает эксперт, последует позже.

А пока многих волнует финансовая сторона: вернут ли деньги в случае отказа от тура?

Туроператоры обещают туристам подобрать хорошую альтернативу или вернуть денежные средства.

Сложнее ситуация обстоит с невозвратными билетами и отелями. В таком случае турагентства будут ждать поддержки от правительства.

«В любом случае туристам, которые купили путевки через туроператора, будет предложена хорошая альтернатива за приемлемую стоимость или возврат денежных средств. Для автобусных туров есть хорошая альтернатива — Краснодарский край. Но есть и туристы, которые приобретали невозвратные билеты, с этим ситуация будет сложнее. Мы надеемся на поддержку правительства», — отмечает Инна Лобода.

Ощутимого изменения стоимости путевок Лобода не ожидает. Но незначительный спад цен на Крым и Дагестан все же возможен.

Автор: Карина Шакирова