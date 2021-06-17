Челябинский роддом № 7 прекратил прием рожениц

В клинике объявлен двухнедельный карантин

Роддом № 7, расположенный в Металлургическом районе города, на две недели прекратил прием рожениц. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в справочной клиники.

«Да, прием приостановлен с 15 июня. Примерно на две недели», — рассказала сотрудник роддома.

По словам медработника, сейчас в роддом не попасть, даже если приехать со схватками на своей машине. «Скорая помощь» в «семерку» также не повезет — без пяти минут мамочек сразу же отправляют в дежурный роддом.

По неофициальным данным, роддом закрыт на карантин из-за коронавируса. Однако в пресс-службе клиники ЮУГМУ, структурным подразделением которого является роддом № 7 на улице Черкасской, 2, не смогли подтвердить или же опровергнуть эту информацию. Подробный комментарий пообещали дать утром, когда на работу вернется руководящий состав.

Родильный дом № 7 является основной базой кафедры акушерства и гинекологии Южно-Уральского государственного медицинского университета. Роддом специализируется на оказании помощи женщинам с тяжелой экстрагенитальной патологией и с осложнениями беременности.