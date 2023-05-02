Челябинские ученые выиграли грант на изучение стали для ядерной энергетики

Коллектив получил 3 миллиона рублей

Ученые Южно-Уральского государственного университета примут участие в решении глобальной проблемы — чрезмерного выброса углерода в атмосферу. Коллектив научных сотрудников получил грант Российского научного фонда на три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе вуза.

Деньги выделили на изучение свойств перспективных материалов — ванадиевых сталей. Сами по себе стали давно известны и используются, например, для изготовления гаечных ключей. Но подробно об их свойствах сказано мало. При этом из них, вероятно, можно делать реакторы на быстрых нейтронах. А развитие ядерной энергетики позволит сократить чрезмерный выброс углерода в атмосферу.

«Ученые ЮУрГУ изучают характер физико-химических, термодинамических и механических свойств ванадиевых сплавов. Это исследование станет отправной точкой к созданию новых материалов специального назначения для ядерной энергетики», — рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Для работы над проектом будут использовать суперкомпьютер для параллельных вычислений.

Проект должны завершить в 2024 году. Результаты работы опубликуют в ведущих российских и зарубежных научных журналах.