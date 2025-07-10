Челябинская молодежь может принять участие в конкурсе «Научная Вселенная»

Регистрация на конкурс открыта до 24 августа

Стартовал третий сезон масштабного научно-просветительского проекта «Научная Вселенная», в котором могут принять участие старшеклассники и студенты Челябинской области. Победителей ждет уникальная возможность посетить один из ведущих научных центров страны.

Проект, реализуемый при поддержке Минобрнауки России, предлагает участникам погрузиться в девять тематических направлений, связанных с приоритетными для страны областями научно-технологического развития: от биоэкономики и беспилотных систем до квантовых технологий и освоения космоса. Каждый трек курируется ведущим молодым ученым и крупной технологической компанией.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский подчеркнул: «Проект „Научная Вселенная“ обучает юных исследователей простому принципу: тот, кто делает качественный результат, всегда будет вознагражден. И в этом году из нескольких сотен участников мы уже в третий раз отберем 18 лучших, которые отправятся на космодром».

Участники, разделенные на две возрастные категории (14+ и до 27 лет), пройдут онлайн-викторину и решат реальные кейсы от технологических лидеров. 36 финалистов получат возможность поработать над проектом под руководством опытных наставников. Финал конкурса состоится осенью в Москве, а 18 победителей отправятся в путешествие на передовую научно-технологическую площадку страны.

Регистрация на конкурс открыта до 24 августа 2025 года на сайте конкурса.

Текст: Амалия Камалетдинова