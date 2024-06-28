Cемьи без регистрации в Челябинской области получат льготы многодетных

Достаточно иметь регистрацию по месту пребывания или доказать факт проживания на Южном Урале в суде

Законодательное собрание области приняло закон о статусе многодетных для семей без регистрации по месту жительства в Челябинской области. Закон был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба регионального Минсоца.

«Согласно принятому закону статус многодетных получат семьи, члены которых не имеют возможности зарегистрироваться по месту жительства и имеют регистрацию только по месту пребывания на территории Челябинской области (при условии отсутствия регистрации по месту жительства на территории других регионов РФ), либо факт их проживания на территории области установлен в судебном порядке», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Это необходимо, чтобы семьи могли получать областные меры поддержки.

Региональные меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, если он учится очно.