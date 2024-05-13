Более трех тысяч человек зарегистрировалось на молодежный форум «Утро»

Прием заявок окончен

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» пройдет с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Как сообщают организаторы, поступило 3124 заявления от потенциальных участников, 277 из них — представители Челябинской области.



В ближайшие дни эксперты начнут оценку поступивших заявок, чтобы в течение месяца сформировать делегации регионов. Критериями станут мотивация участников, наличие у них опыта в реализации социальных проектов и качественного портфолио.

Челябинская область на форуме «УТРО» представит площадку «Металлургия». Региональный комитет подготовит для участников молодежного события мероприятия в формате лекций, дискуссий, мастер-классов и многое другое. В состав делегации нашего региона войдут 150 молодых людей, в том числе школьники.

Напомним, что с 2013 года форум проводится под эгидой полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и объединяет молодых людей из регионов УрФО, других субъектов Российской Федерации, а также соотечественников, проживающих за рубежом.