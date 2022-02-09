Астрофизики из Челябинска составили каталог еще не родившихся звезд

Исследование уникально для всей России

Доцент кафедры общей и прикладной физики физического факультета Челябинского государственного университета Ольга Еретнова в соавторстве со своим учителем, ушедшим из жизни в 2021 году профессором ЧелГУ Александром Дудоровым, составили каталог недавно открытых молодых звезд, сообщает пресс-служба вуза.

В каталоге собраны звезды, которые были открыты совсем недавно. Молодые звезды отличаются тем, что в них еще не начались термоядерные реакции, они излучают энергию за счет гравитационного сжатия. Через какое-то время температура в недрах сжимающейся звезды достигнет нужного значения, и тогда произойдет рождение звезды.

Особый интерес для фундаментальной науки представляет исследование начальной функции масс (НФМ) таких звезд.

«Если НФМ, полученная из наблюдений, будет одинакова для различных скоплений звезд Галактики, то это будет означать, что процесс образования звезд происходит всегда одним путем», — поясняет Ольга Еретнова.

Среди звезд каталога, составленного астрофизиками ЧелГУ, самая массивная — это главная компонента двойной звезды BM Ori, она имеет массу 5.9 масс Солнца. А самая маленькая — спутник в двойной EPIC 203710387, масса 0.108 масс Солнца.

Исследование, которое проводят астрофизики ЧелГУ, уникально для России: до сих пор подавляющее большинство научных статей о молодых звездах опубликованы лишь в зарубежных журналах, а функция масс этих небесных тел в настоящее время практически не изучена.

Текст: по материалам пресс-службы ЧелГУ.