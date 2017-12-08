/ Очередной конец света предсказали уфологи по снимку NASA

Их напугало название звезды Herbig-Haro 666.

Ученые из NASA опубликовали в сети фотоснимок большой космической туманности в созвездии Карина. Данное изображение было получено с помощь телескопа «Хаббл» еще в 2014 году, на нем видна туманность с образовавшимся пылевым столбом. Этот снимок напугал уфологов, которые назвали его вестником конца света.

Уфологи обнаружили в опубликованном NASA 6 декабря астрономическом снимке туманности Карина предупреждение о приближении конца света. Их напугало название звезды, которая, согласно сообщению NASA, скрыта за пылевым облаком — Herbig-Haro 666. Число, упомянутое в названии, считается «числом дьявола». — передают «Известия».

Напомним, что ранее американский футуролог и нумеролог Дэвид Мид обнаружил намек на конец света в 2017 году, когда изучал Библию, Откровение от Иоанна Богослова. Он даже вычислил точную дату — 23 сентября. Однако его предсказание не сбылось.