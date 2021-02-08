Алексею Текслеру показали «начинку» российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

В День науки глава региона побывал в НИИ по измерительной технике

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Его по-особенному решил провести губернатор Алексей Текслер — совместно с региональным министром образования Александром Кузнецовым он посетил челябинский НИИ по измерительной технике — радиотехнические комплексы.

Это предприятие разрабатывает и производит навигационное оборудование для аэропортов и боевых кораблей ВМФ России. Например, в челябинском аэропорту посадку самолетов обеспечивают как раз приборы НИИИТ-РК.

В прошлом году челябинский институт даже поставлял радиолокационную технику для российского авианосца «Адмирал Кузнецов» — губернатору продемонстрировали прибор для проверки оборудования боевых самолетов палубной авиации.

Отличается челябинский НИИ еще и тем, что в нем работают ветераны боевых действий. Такой статус получили сотрудники, которые обеспечивали в 2016 году техническое сопровождение приборов «Адмирала Кузнецова» во время похода к берегам Сирии. Ученые-ветераны рассказали губернатору, что им очень не хватает кадров. И даже тем, кто приходит в институт, не хватает времени на научные изыскания.

«И награды есть, и глаза горят. А кадры — это серьезная проблема везде, мы ее будем обсуждать», — рассказал Алексей Текслер.

Затем главу региона заверили, что проблем с заказами у НИИИТ-РК на технику нет — в настоящее время идут переговоры с Росавиацией.