Абитуриентам напомнили о датах приема заявлений на зачисление

Осталась неделя для подтверждения намерений стать студентом

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Южно-Уральский государственный университет выпустил напоминание абитуриентам: в начале августа завершится прием согласий на зачисление. Поторопиться следует поступающим на бюджетные места бакалавриата и специалитета по всем формам обучения.

Осталась неделя, чтобы стать частью одного из крупнейших вузов России, где образование сочетается с инновациями, цифровыми технологиями, активной студенческой жизнью и международными возможностями.

«В 2025 году ЮУрГУ предлагает 2463 бюджетных места, в том числе по приоритетным направлениям: IT, инженерия, искусственный интеллект, робототехника, авиастроение и другие. Вуз также предоставляет 487 целевых мест», — рассказали в пресс-службе вуза.

Среди предприятий-партнеров: ЧКПЗ, ЧТПЗ, «ПАО Россети», «ГРЦ им. Макеева», Производственное объединение «Октябрь», «Научно-производственное объединение „Электромашина“» и многие другие.

Абитуриентам, поступающим на бюджет, следует обратить внимание на следующие даты:

1 августа, 14:00 (по местному времени), — завершение приема согласий на зачисление для поступающих на приоритетном этапе — для тех, кто поступает по целевой квоте, отдельной квоте, особой квоте, а также без вступительных испытаний;

2 августа — приказ о зачислении на приоритетном этапе для поступающих без экзаменов и по квоте;

5 августа, 14:00 (по местному времени), — завершение приема согласий о зачислении на основном этапе;

6 августа — приказ о зачислении на основном этапе;

20 августа — завершение приема документов и проведения вступительных испытаний для поступающих в магистратуру на бюджет.

Несмотря на то что 25 июля завершился прием документов для поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета, до 20 августа продолжается прием заявлений на участие в конкурсе на контракт.

Сделать правильный выбор и подать согласие о зачислении помогут консультанты приемной комиссии.



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮУрГУ

Адрес: пр. Ленина, 76, главный корпус, центральный вход.

Время работы: пн. — пт. с 9:00 до 16:30, сб. — вс. с 9:00 до 13:00.

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