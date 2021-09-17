«Женское дело»: почему челябинские бизнесвумен против феминизма?

Глава комитета по женскому предпринимательству челябинской «Опоры России» Елена Еловик — о гендерном (не)равенстве и «мягкой силе»

В российском списке 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes всего семь женщин. Год назад их было четыре. По статистике, женщины в России зарабатывают почти на 30% меньше мужчин с той же квалификацией. Наконец, женщины намного реже пробуют себя в бизнесе. В нашей стране только 17% стартапов могут похвастаться, что среди их основателей есть хотя бы одна женщина. Однако предпринимательницы в Челябинске в основном не поддерживают феминизм. Председатель комитета по женскому предпринимательству челябинской «Опоры России» Елена Еловик считает, что добиться успеха легче благодаря сотрудничеству, а не борьбе. ИА «Первое областное» публикует ее мнение.

— Несмотря на то что я возглавляю комитет по женскому предпринимательству, я не поддерживаю феминистское движение. И считаю, что в этом отношении нужно быть консервативными и понимать, каким бы мы хотели видеть будущее наших детей и какими мы вырастим наших сыновей.

Гендерное неравенство в бизнесе имеет место, но у каждого к этому свое отношение и свой опыт. Лично мне очень комфортно работать и жить в условиях, где мужчины берут на себя ответственность. Нужно всегда смотреть обе стороны медали того, что пропагандирует то или иное движение. Тренд на гендерное равенство еще слишком молод, чтобы быстро дать рынку значительные результаты. Очевидно, что кратчайший путь добиться ощутимого прогресса в гендерном равенстве — это получить влияние там, где определяются правила игры и выбирается стратегия развития общества, а это власть и бизнес. Но вопрос: в каком облике это будет и для чего женщине эта власть?

Не совсем, конечно, правильно как-то особо выделять женское предпринимательство, ведь это часть общей экономики, но все-таки оно обладает особыми чертами, например: социальная ориентированность, творчество и созидание. Темы материнства, социальные проекты, все, что связано с hand made, бухгалтерские услуги, салоны красоты, творческие студии, частные школы и детские сады — все это, по большей части, женские темы.

У мужчин, безусловно, больше инструментов и возможностей. Их предпринимательский и управленческий опыт исторически гораздо более продолжителен. Эта ситуация складывалась веками. У женщин всегда есть приоритетные сферы жизни: домашний очаг, здоровье близких и воспитание детей. Интересно, что сейчас декрет, наоборот, время, когда в женщинах просыпается предпринимательская активность и появляются ресурсы для самореализации. Здорово, что мужчины своих спутниц в этом поддерживают.

У нас есть федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». В нем, к слову, принимали участие шесть мусульманок, которых мужья поддерживают в их реализации. В финал вышла девушка, которая получила грант на открытие детского сада по стандартам халяль. Так что современные тенденции проникают не только в сферы нашей жизни, но и меняют религиозные устои.

Я сама, находясь в декрете, открывала бизнес. Не знаю, откуда берутся эти ресурсы. Возможно, материнский инстинкт говорит тебе, что нужно что-то делать, чтобы обеспечить своего ребенка. При этом женщины эволюционно не склонны к неоправданному предпринимательскому риску. Мужчины мыслят глобально, и руки у них развязаны, любят рисковать и наделены невероятной смелостью. Мужчины — охотники и настроены на завоевания. Женщина будет взвешивать каждый шаг. На ней дети и семья. Мы всегда думаем о том, что оставим своим детям.

Во время пандемии случился бум активности женщин в интернет-коммерции. Уход в онлайн открыл новые возможности. Можно работать из дома — находясь рядом с семьей. Совмещать работу и домашние дела стало гораздо легче.

Женщинам физически сложно попасть в преимущественно мужское бизнес-сообщество. Есть определенные российские бизнес-традиции. Многое решается благодаря личным наработанным связям. Женщину, например, не позовут на охоту, катание на квадроциклах или на рыбалку для налаживания деловых контактов и подписания важных контрактов. Эти неформальные каналы общения для нас закрыты. Для женского предпринимательства характерно открытое сотрудничество на официальных дискуссионных площадках и в бизнес-сообществах. Женщинам, которые находятся вне сообщества, очень сложно найти бизнес-партнеров.

Когда я общалась с мужским бизнес-сообществом на тему поддержки женского бизнеса, выяснилось, что многие были бы рады поддерживать женщин, но не знают, как это сделать. А поддержка мужчин нам нужна всегда, как в жизни, так и в бизнесе.

Женщины-предприниматели должны работать с мужчинами в партнерстве. Я против того, чтобы женщины соревновались с мужчинами. Думаю, нам надо быть союзниками не только в бизнесе, но и в жизни. Без поддержки и солидарности мужчин нам было бы намного сложнее. У многих женщин-предпринимателей есть наставники-мужчины, которые вносят стратегическое видение в бизнес-планирование. Все-таки мужчинам более свойственно логическое мышление. Они хорошо взаимодействуют с властью и исполнительными структурами, у них больше связей. Я знаю руководительниц, у которых работа в компании останавливается, если заболел ребенок. Если нет хорошего управленца, который может подхватить дело, то это плачевно. Взаимодействие дает больше плодов, чем превосходство.

В рекрутинговых агентствах сейчас отмечают тренд на растущий спрос по найму именно женщин-руководителей с хорошим стажем. В женщинах ценят структурность, некоторую хладнокровность, уравновешенность. Все это дает бизнесу устойчивость. Конечно, руководителем должен быть эксперт. Женская дотошность и усидчивость помогает наращивать экспертность.

Я думаю, что в будущем женщин-предпринимателей будет становиться все больше и больше. Сейчас в Челябинской области достаточно много инструментов для поддержки всех начинающих. Сейчас большая грантовая поддержка идет по линии финансирования некоммерческих объединений, связанных с социальным предпринимательством. А это, как мы уже говорили, преимущественно женская тема.

В завершение скажу, возможно, консервативную вещь. Нашим потомкам жить в будущем, которое мы создаем сейчас, и я за сильных и мужественных мужчин, которые берут на себя ответственность, и за любящих мудрых женщин, которые мягко управляют процессом бытия.