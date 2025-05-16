Запрет электросамокатов в Челябинске — следствие неудачного регулирования?

Что придумать для безопасности людей

Вчера город всколыхнула небывалая весть: следователи изъяли с улиц города 1,5 тысячи самокатов после возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О том, для кого самокаты особенно опасны, рассуждает журналист ИА «Первое областное».

Статистика Челябинска красноречива: с начала 2025 года 257 водителей электросамокатов были привлечены к ответственности за нарушения ПДД, а количество ДТП с участием СИМ достигло 45, из которых 25 — с пострадавшими. Штраф в 800 рублей за нарушение, очевидно, не является достаточным сдерживающим фактором. Это указывает на неэффективность существующей системы штрафов и контроля.

Представленные правила движения для СИМ в Челябинске, хоть и кажутся подробными, на практике, похоже, не работают. Разделение на СИМ весом более и менее 35 кг, правила движения по тротуарам, ограничение скорости — все это не обеспечивает должной безопасности. Проблема, вероятно, кроется не в самих правилах, а в их исполнении и недостаточном контроле. Многие водители игнорируют правила, ездят с превышением скорости, не используют защитную экипировку, создавая опасность для пешеходов и других участников движения.

А меня больше всего беспокоят дети, управляющие этими самокатами. Буквально вчера, после того как в Челябинске опечатали все устройства, моя знакомая сообщила трагичную новость: в одном из сел Новосибирской области 11-летний сын ее родственников катался на электросамокате, выехал на проезжую часть и попал под колеса машины. Мальчика отвезли в больницу, но, к несчастью, он скончался в реанимации. Подобное просто недопустимо. Немыслимо.

Маленькие водители, не имеющие опыта вождения и достаточно развитого чувства самосохранения, часто пренебрегают правилами дорожного движения. Скорость, с которой движется электросамокат, усиливает последствия возможных столкновений, делая их особенно опасными для юных участников.

Отсутствие должного контроля со стороны родителей, недостаток информации о правилах безопасности и отсутствие специальных площадок для катания на электросамокатах — все это способствует росту аварий. Зачастую электросамокаты приобретаются без учета возраста и навыков ребенка, а сам процесс обучения безопасной езде сводится к минимуму. Скрывать не буду, самокатов боюсь и сама на них не каталась ни разу, а сыну разрешала, и это вышло мне боком. Отдыхая в Сочи, я арендовала самокат и отпустила сына покататься по набережной, плетясь за ним. В какой-то момент я потеряла ребенка из виду, и он перестал отвечать на звонки. Поседев и постарев, я продолжала дозваниваться, как вдруг трубку взял незнакомый мужчина и сообщил, что мой сын потерялся и сейчас он поможет вернуть его мне, вместе с самокатом. Нафантазировав все самое страшное, я все-таки дождалась ребенка, и, считаю, в этот раз мне просто повезло.

Теперь считаю, что необходимо установить четкие возрастные ограничения для управления электросамокатами, ввести обязательное использование защитной экипировки (шлемов, наколенников, налокотников) и регулировать места, где разрешено катание, создать специальные вело- и самокатодорожки, обособленные от автомобильного движения.

Наконец, нельзя забывать о роли производителей. Они должны обеспечивать электросамокаты системами безопасности, учитывающими специфику эксплуатации именно детьми.

Заглянем в другие регионы. Москва, несмотря на относительно либеральный подход, все же вводит ограничения. Запрет на использование электросамокатов в определенных зонах с 12:00 до 23:59, обозначенных на карте департамента транспорта, показывает попытку балансирования между удобством и безопасностью. Запрет на Красной и Манежной площадях — яркий пример ограничения в местах с интенсивным пешеходным движением. Однако эффективность таких мер остается под вопросом, ведь контроль за их соблюдением вызывает сложности.

Еще города:

• Санкт-Петербург: 36 зон, где полностью запрещено движение на арендованных электросамокатах, плюс ограничения на парковку в центральных районах — это свидетельствует о серьезном подходе к регулированию, но и о проблемах с инфраструктурой и контролем.

• Геленджик: запрет на набережной — логичное решение, учитывая большое количество пешеходов в этой зоне.

• Пермь: приостановка работы сервисов кикшеринга из-за отсутствия достаточного количества велопарковок — это пример того, как несовершенная инфраструктура может фактически привести к запрету, даже без официального постановления.

• Сочи: 23 зоны с полным запретом, плюс ограничения в «Сириусе» — это показывает, что даже в туристических городах проблема безопасности электросамокатов стоит остро.

Проблема безопасности детей на электросамокатах — это не только вопрос техники безопасности, но и вопрос ответственности. Ответственности родителей, которые должны обеспечить безопасность своих детей, ответственности производителей, которые должны гарантировать безопасность своей продукции, и ответственности государства, которое должно создать необходимые условия для безопасного передвижения всех участников дорожного движения.