«За ловлю покемонов сажают, а за издевательства над немощными — нет?»

Кандидат философских наук Андрей Лавров уверен в необходимости запрета на эксплуатацию видео с больными людьми

Есть такой прекрасный фильм Алексея Балабанова — «Про уродов и людей». Так вот про конкретных особей, сделавших из собственной больной недееспособной бабушки цирковую обезьяну, я даже говорить не стану. Им что-либо объяснять бессмысленно. Подписчикам их канала, ржущим над видеофиксацией издевательств и унижений по отношению к беспомощному человеку, — тем более.



Для людей, в отличие от уродов, — всё очевидно. Даже не на уровне рефлексии, на уровне интуитивной брезгливости. Есть, правда, вопрос к нашим законодателям: почему за ловлю покемонов в церкви или надписи на каменных стенах зданий госорганов у нас сажают, а за издевательство над немощным человеком — нет? Но это вопрос риторический, потому что ответ очевиден. «Безобразие, конечно! Обязательно возьмемся! Но руки не доходят, у государства есть и поважнее, что охранять. Опять же все эти соцсети — это новые реалии, это метачеловеки новой формации. В общем, такие вопросы с кондачка не решаются. Заходите попозже, лучше — никогда!»

Так вот — ничего уникально нового в поведении авторов канала нет. В истории всегда были особи, зарабатывающие на эксплуатации больных, стариков и беспомощных. В конце концов весь институт нищенства на этом построен. Но были — правда, реже — и те, кто даже своих кровных родственников на потеху извращенцам в публичный дом продавал. В некоторых обществах типа того же Китая это тысячелетиями было нормой. Вопрос, считает ли наше сегодняшнее общество это нормой? Точнее, даже так: какой процент нашего общества признает это нормой, а какой — нет? Если подавляющее большинство (на что я втайне очень надеюсь) против — принять соответствующие меры. Я, разумеется, не о действиях, противоположных до неразличимости, оппонентов «с другой стороны нормальности» — адептов «Мужского государства» (признано экстремистским и запрещено в РФ. — Прим. ред.), угрожающих авторам в соцсетях. Если, конечно, это вообще не «самострел» авторов канала. А о элементарном законодательном запрете размещения контента с недееспособными гражданами (или с признаками недееспособности) в социальных сетях. Там, конечно, нужно копаться в формулировках, ну так на то и специально обученные юристы есть.

И не тяните! А то такое увидите — волосы дыбом встанут. А то вдруг какие экстремисты правда самосуд устроят, некрасиво получится.

Общество всегда искало максимально жесткие способы избавляться от подобной раковой опухоли. Если находило — выживало. Потому что сохраняло базовую ценность — уважение к родителям и предкам. Если нет — значит, нет.

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