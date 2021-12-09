«За десять лет доллар стал в два раза сильнее рубля»

Эксперт в области управления инвестициями — о том, что будет с российской валютой в 2022 году

Сегодня множество факторов оказывает влияние на рубль, судьба которого зависит как от внутренней политики государства, так и от мировых событий. Ждет ли российскую валюту укрепление в 2022 году или рубль продолжит падение по отношению к американскому доллару? Известный финансист Челябинской области Игорь Файнман рассказал ИА «Первое областное» о тенденциях на валютном рынке, судьбе рубля и главное — куда вкладывать деньги в 2022 году.

Что ждет рубль в 2022 году?

— Стоимость валюты зависит от самого главного фактора — цены на нефть, так как в России основные статьи бюджета формируются за счет продажи углеводородов. Соответственно, сильный рубль не нужен ни нашему правительству, ни экспортерам, ни финансистам. Поэтому политика на ослабление рубля уже идет более десяти лет и эффект виден в растущем курсе доллара: за десять лет доллар укрепился больше чем на 155% по отношению к рублю, стал почти в два раза сильнее нашей национальной валюты. Сегодня рубль падает к доллару и евро ввиду геополитических и санкционных рисков, и эта динамика приобрела устойчивый характер.

Если в 2010 году доллар стоил чуть больше 30 рублей, то сейчас — 75 рублей. И эта тенденция продолжится, так как основную выручку страна получает в долларах, сильный доллар всегда поддержит экспортеров — тех, кто является основными налогоплательщиками бюджета.

На валютном рынке случаются разные периоды. К примеру, в так называемый период «охлаждения» курс рубля становится ниже для того, чтобы у экспортеров была возможность дешевле купить доллары и заплатить за рубежом налоги, как мы это наблюдали в октябре 2021 года. В общем, эта история ежегодно циклично повторяется. Банк России приоткрывает для инвесторов на время окно возможностей: в тот момент, когда доллар замедляет темпы капитализации, рубль чуть укрепляется (тогда доллар можно было купить по 69—70 рублей). Но в целом тренд на ослабление рубля в 2022 году будет продолжен.

Высокое давление на рубль оказывают зарубежные санкции. Согласно недавнему выступлению президента США Джо Байдена, санкции в отношении российских предприятий продолжатся. США обсуждают возможность лишить российские энергетические компании доступа к долговым рынкам. Новые санкции США против России, возможность введения которых сейчас рассматривают американские власти, могут затронуть российский суверенный долг, меры также предусматривают отключение России от системы SWIFT.

Российский рубль, кстати, на это заявление четко отреагировал своим падением — на следующий день курс составлял более 74 рублей за 1 доллар. Это подтверждает, что панические настроения среди инвесторов никуда не ушли, а паника подстегивает людей скупать иностранную валюту.

В России рубль никогда не являлся защитным инструментом от экономических коллизий, а доллар им всегда был и остается. Традиционно как только в России экономическая ситуация начинает меняться в худшую сторону, так россияне массово стремятся перевести собственные сбережения в доллары.

В следующем году рубль продолжит снижение перед американской валютой: в 2022 году он будет балансировать в коридоре 71—82 рубля за 1 доллар. По принципу — шаг назад и два вперед, то есть чуть растет, но тут же падает. Тренд крепнущего доллара сегодня прослеживается очень четко, и я не вижу причин в 2022 году, чтобы этот тренд прервался и рубль вдруг стал укрепляться. В рубль по 45—47 за доллар я не поверю, пока наша страна не поменяет экономическую модель и мы от продажи углеводородов не перейдем, например, в цифровую экономику. Но это точно не вопрос 2022 года.

Куда вложить сбережения?

— Китай очень глупо рассматривать как выгодную инвестиционную площадку, потому что если доллар является резервной валютой всего мира, то китайский юань — нет. Я бы очень осторожно относился к инвестициям в валюту страны с вертикально интегрированной экономикой, в том числе говорю про вложения в акции китайских компаний. В прошлом году Китай начал вводить санкции против собственных же эмитентов, таких как Alibaba Group, Baidu. В результате снижение финансовых портфелей этих компаний достигло 50—60%.

Очень хорошая резервная валюта — фунт стерлингов Соединенного Королевства, которая является надежной, адекватной и понятной, но в отличие от доллара ее в России нельзя инвестировать. Покупая американский доллар, в дальнейшем вы можете его инвестировать, приобретая акции американских дивидендных аристократов, покупая еврооблигации. Фунты стерлинга будут мертвым грузом лежать на банковском счете. Если же вы изловчитесь, сняв часть из них со счета, они будут мертвым грузом лежать у вас дома.

С точки зрения валюты мир остается пока однополярным. В закат доллара я не верю, хотя еще 20 лет назад читал книгу «Закат доллара», автор которой провел целое исследование и прогнозировал уже в ближайшем времени обвал американской валюты. Но доллар по-прежнему самая конвертируемая валюта в мире.

Новомодная криптовалюта относится к нелегальному рынку инвестиций. Я убежден, что, как только появится цифровой рубль, цифровой доллар и т. д., криптовалюте плавно придет конец. Она не имеет юрисдикции и в основном хорошо подходит для игроманов, которые любят делать ставки в казино или участвуют в других азартных играх. Но напоминаю, что Банк России считает криптовалюту нелегальной, а значит, любые финансовые операции с ней попадают под административную статью.

Банк России прогнозировал появление в 2022 году цифрового рубля. Не думаю, что удастся совершить задуманное так скоро, но процесс идет. По сути, цифровой рубль — это аналог бумажной версии рубля, который равноценен ему по статусу, конверсии и т. п. Цифровой рубль не будет конкурировать с биткоином и Ferrum, поскольку последние вращаются в нелегальном поле, их невозможно легализовать. Так же как продавец часов не может конкурировать с продавцом запрещенного законом оружия.

Хорошим и надежным инструментом для инвестиций является сегодня золото — это некая тихая гавань для инвесторов. Просто не нужно забывать, что золото не является высокодоходным инструментом инвестирования, это больше защитный инструмент для сбережений. Он успешно срабатывает тогда, когда в мире случаются геополитические катастрофы и валютный рынок лихорадит.

Мы наблюдали ситуацию в 2020 году в разгар коронавируса, когда для многих сфер бизнеса был объявлен локдаун, тогда инвесторы массово побежали покупать золото. Есть маленькая хитрость: чтобы продажи золота в стране стали расти, инвесторов нужно очень сильно «напугать». Во время экономической нестабильности люди начинают скупать золото в большом количестве, которое пока остается лучшим инструментом для сохранения сбережений. Но также нужно понимать, что рано или поздно ситуация стабилизируется, и инвесторы начнут распродавать накопленное ими золото, ведь деньги все-таки должны работать.