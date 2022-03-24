Югославия‑1999: фальшивые аналогии

23 года назад НАТО показало клыки в Европе: 14 стран альянса начали более чем двухмесячную бомбардировку Югославии

24 марта в современных Сербии и Черногории — скорбная дата. В этот день в 1999 году государства НАТО без одобрения Совета безопасности ООН начали операцию «Союзная сила» и 78 суток бомбили и обстреливали ракетами Югославию. Под удары попадали не только военные объекты югославской армии: ракеты и кассетные бомбы густо падали даже на жилые, заведомо мирные кварталы Белграда, Приштины и других городов.



Когда читаешь, как все происходило 23 года назад в Югославии, — не можешь не проводить аналогии с днем сегодняшним. Но кто-то мудрый сказал: аналогии фальшивы. Дано: с одной стороны — Северо-Атлантический блок, государства «золотого миллиарда» с новейшей по тем временам техникой, вооружением, короткими «плечами» снабжения. С другой — оказавшееся в окружении, уже несколько лет раздираемое на части внутренними противоречиями государство с ВВС и ПВО, устаревшими минимум на треть века. 78 суток авианалетов, три тысячи выпущенных по Югославии крылатых ракет, 80 тысяч бомб, часть из которых — кассетные, особенно эффективные против незащищенных людей, а часть — и вовсе с начинкой из обедненного урана. Минимум 1700 погибших гражданских, порядка 10 тысяч раненых (тоже гражданских!). Без воды к июню-99 оставались миллион граждан СРЮ (Союзная Республика Югославия), без работы — до полумиллиона. 89 уничтоженных заводов, 14 аэродромов, 48 больниц, 70 школ. Это только официальные данные, причем на Западе даже не скрывают, что целенаправленно били по гражданским объектам.

Били, замечу, те самые государства, чьи представители сегодня собрались на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы защититься от великой и ужасной России, которая бесчеловечно влезла на территорию одного очень самостийного и «нэзалэжного» государства и, конечно, творит там разные зверства. Здесь был сарказм, мой читатель. Но, напомню, только «великая и ужасная» Россия 23 года назад вступилась за сербов. А вот некто Джо Байден, глава государства, задающего тон в НАТО, с некоторых пор полюбил вспоминать, как он язык стер до костей, убеждая младших партнеров послать на Белград воздушные армады и отрезать СРЮ от нефти. Сейчас он же ратует за мирное решение вопроса со страной, в которой 30 лет, со времен Беловежской пущи, старательно взращивали ненависть к старшему соседу. Кстати, слова соболезнования Сербии и Черногории сегодня тоже высказала одна Россия. 79-летний «герой» «Союзной силы» и его коллеги по НАТО забыли о 24 марта с легкостью... ну, скажем, ветреной дамы.

23 года назад бомбы союзников раздолбали последнее в Центральной Европе государство, искренне расположенное к огромному восточному соседу. Вот только итоги для любителей авианалетов неутешительны. Да, в Черногории и Косово стоят базы НАТО — исключительно для безопасности цивилизованного мира (это снова сарказм). Но насильно втиснутые в лоно матушки-Европы братушки-сербы почему-то никак не повернутся спиной к России. Зато эвакуировавшиеся из Косово албанцы, поднатаскавшиеся на борьбе за независимость Косово и обросшие оружием, стали для Центральной Европы той же напастью, что и, несколько позже, турки для Германии и арабы для Франции. Наркотики, грабежи, беспорядки, да просто иждивенчество на шее у до поры припрятавших клыки «миротворцев».

Вернусь к фальшивым аналогиям. Да, пошел второй месяц с тех пор, как боевые самолеты и вертолеты РФ кружат в украинском небе. Но штурмовой заход звена Су-35 на позиции националистического батальона НГУ — не то же самое, что «Харриеры» и «Фантомы» над жилыми кварталами Белграда. Ежедневно открываемые ВС РФ гуманитарные коридоры для выхода гражданских из Киева и Мариуполя не равны изреченным с американским акцентом предупреждениям белградцев о скором налете. «Кинжал», вскрывающий спрятанную в предгорьях военную базу, не равен «Томагавку», разрубающему мост в Нови-Саде. Вооруженные силы и нацгвардия Украины — не сербское ополчение, а второе по численности воинство Европы, воинство, которое восемь лет натаскивали инструкторы «самого демократичного государства» и его сателлитов. Это, увы, крепкий орешек, особенно если учесть любовь «щирых хлопцев» занимать позиции то в детском саду, то в торговом центре, а то и просто в квартире жилой многоэтажки — то есть в местах, которые для ВКС РФ — табу, в отличие от ВВС США.

Никто до сих пор не смог подсчитать, сколько русских добровольцев приехали в Сербию в конце 1990-х. Бесплатно, по зову души. На стороне Киева сейчас дерутся наемники. Если верить западной рекламе — аж за тысячу долларов в сутки. Ну, как дерутся...

Когда 14 государств напали на Сербию, Россия не молчала. Сегодня те же «14 друзей Байдена» кричат, что Россия напала на Украину, и — в Европе — не молчит только Сербия. Хвала пуно, братушки!*

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*Серб. «Спасибо большое!» — прим. ред.