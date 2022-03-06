Ярослава Слива: Украинцев и россиян стравили друг с другом!

Перестать поддаваться на провокации Запада — единственный выход, чтобы положить конец кровопролитию на Украине, уверена Ярослава Слива

Челябинское реготделение «Опоры России», объединения предпринимателей, защищающих малый бизнес, всегда отличалось смелостью в высказываниях. Но до сих пор силовые конфликты бизнесмены обходили стороной. До сих пор: Ярослава Слива, исполнительный директор челябинского регионального отделения «Опоры России», высказывает, что лежит у нее на душе по поводу льющейся на Украине крови.



— Меня зовут Ярослава Слива, мне 47 лет. Я родилась и выросла в СССР. В моих венах течёт по половине украинской и русской крови. В 1970 году мой отец приехал из Харькова жить и работать в Челябинск, а в 74-м году родилась я.

Сейчас мои брат и сестра живут в Харькове, а я и наш второй брат — в Челябинске.

Я патриотка и России, и Украины, и со всей убежденностью заявляю, что спецоперация — это не борьба между Украиной и Россией. Это конфликт между Западом и Востоком, развязанный Западом.

Берт Хелингер, немецкий психотерапевт, философ, ученый, когда-то сформулировал очень важный закон взаимодействия в семейных системах: если два близких конфликтуют, найди третьего, кто в этом заинтересован. Сейчас между двумя братскими славянскими народами развязан вооруженный конфликт, и совершенно не сложно понять, кто является её заказчиком и выгодоприобретателем.

Это уже было с нами в начале 20-го века, все мы знаем последствия этого. Это не должно повториться.

Как мы можем остановить стрельбу? В первую очередь — остановив войну на уровне своего сердца, разума, мыслей, слов. Перестать противопоставлять либеральные и патриотические ценности, воевать друг с другом в чувствах, мыслях, словах, поступках.

То, что транслируются для нас Западом, и что воспринимается многими за чистую монету, на самом деле — манипуляция и подлог. В каждом обществе есть крысы и паразиты, заинтересованные только в собственной выгоде, и не стоит ориентироваться на крыс, оценивая общество в целом.

Нужно понять, что в первую очередь мы должны остановить гнев и ненависть внутри себя и своих стран. Перестать поддаваться на провокации. У нас действительно есть враг, и он находится за границами России и Украины, умело стравливая нас друг с другом. Достоинство, спокойствие, вера, любовь к ближнему — это то, что мы должны и обязаны взращивать в себе каждым своим чувством, словом, мыслью, действием.

Как только мы сможем победить гнев, обиду, разделение внутри себя и рядом с собой — конфликт закончится.