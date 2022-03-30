Вячеслав Колонюк: «Жаль, что мы не вмешались в судьбу Донбасса раньше»

Председатель Общественной палаты Верхнеуральского района — о событиях на Украине и отношении к ним жителей Крыма и Донбасса

Председатель Общественной палаты Верхнеуральского района, в прошлом глава Верхнеуральска Вячеслав Колонюк уверен: специальная военная операция на Украине была необходима, хотя боевые действия — это, конечно, горе для обеих сторон конфликта. Но позже всё утрясется и донбасские республики заживут мирно и спокойно. Может быть, даже в составе России.



— К военным действиям я отношусь, как и все, отрицательно. Но специальная операция была необходимостью, тут у нас с президентом России совпадают точки зрения. Национализм, пришедший к власти на Украине, повлиял бы на все славянское общество — и в России, и в Белоруссии, и в Восточной Европе. Поэтому — да, я поддерживаю проведение спецоперации. Но не сомневаюсь, что последствия ее долго будут нам аукаться.

Когда гибнут люди — это всегда трагедия. Но... у нас всех на Украине есть друзья и родственники. Вспомним, что было восемь лет в Донбассе. Остается только пожалеть, что мы не пришли на помощь Донецку и Луганску раньше.

И еще не могу не вспомнить. У меня двоюродный брат живет в Крыму. Я приезжал к нему вскоре после воссоединения полуострова с Россией. Тогда брат сомневался, не мог определиться со своим мнением: что-то, по его словам, стало лучше, что-то — хуже. В прошлом году мы виделись снова. И его отношение к событиям 2014 года было уже совершенно другим, он радовался, что Крым вернулся в состав России. Понадобилось несколько лет, но сейчас большинство крымчан всё уже поняли. Так же будет и Донбассом.