Василий Хасанов: паника скорее в головах оптовиков

Спикер Троицкого собрания депутатов уверен, что роста цен можно избежать, работая с оптовыми поставщиками

Депутаты Троицка поставили на контроль цены на товары первой необходимости в магазинах города. Председатель городского представительного органа Василий Хасанов считает, что ажиотаж с покупками сахара и гречки искусственно раздут: в первую очередь испугались не покупатели, а оптовики.



— Мы не первый раз проходим через экономические кризисы. Люди готовы присоединиться к решению проблем, они нас не пугают. На встречах с троичанами я слышу только слова поддержки в адрес президента и Российской армии. Паники в городе нет, разве что кто-то пытается нагнетать напряжение в соцсетях.



Тем не менее экономическая ситуация, действительно, усложняется. Депутаты Троицка начали мониторинг роста цен, данные мы регулярно отправляем в ЗСО Челябинской области. Но справедливости ради стоит отметить, что в увеличении стоимости не всегда виноваты именно продавцы: они сами говорили мне, что вынуждены поднимать цены из-за позиции оптовых поставщиков, задравших свои услуги. Реально несетевые магазины позволяют себе накрутку буквально в 10—50 копеек. Я думаю, на такие факты должна реагировать антимонопольная служба.

