Трехсотлетие — в головах

Челябинцам стоит присмотреться к опыту соседей, готовящихся отмечать трехсотлетний юбилей

В 2023 году сразу два города-миллионника из Уральского федерального округа отпразднуют трехсотлетие. Челябинск разменяет четвертую сотню только через 15 лет. Что из опыта соседей стоит позаимствовать столице Южного Урала — мнение корреспондента Первого областного информагентства.



К трехсотлетнему юбилею уже сейчас готовятся Екатеринбург и Пермь. Оба — города-миллионники, знаменитые столицы регионов, оба за последние годы серьезно изменились, и, надо признать, в лучшую сторону. Челябинск приступил к празднованию своего, не столь круглого, но тоже юбилея: 13 сентября нашему городу исполнится 285 лет. Еще через полтора десятка мы окажемся в положении соседей. Что это может дать Южному Уралу и не пора ли начинать готовиться к круглой дате уже сегодня?

Для начала о суммах. На праздник и подготовку к нему в Перми потратят 198,5 миллиарда рублей — такую сумму весной озвучил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Это при том, что собственный, немного дефицитный, бюджет столицы Пермского края в 2021 году составил около 44,5 миллиарда. То же с Екатеринбургом: при действующем бюджете чуть более чем в 47 миллиардов на юбилей наш сосед намерен потратить аж 244 миллиарда.

Зафиксируем кратную разницу между бюджетами юбилея и юбиляра и помечтаем. Чтобы было от чего отталкиваться, напомню: челябинский бюджет-2021 чуть превышает 43 миллиарда. Если тянуться за соседями, получается, что в ценах дня сегодняшнего на грядущее трехсотлетие Челябинска грядущие власти предержащие также запланируют что-то около 200 миллиардов. Сумма серьезная, и, понятно, большая ее часть просыплется на город-юбиляр из федерального бюджета. Чего бы пожелать на такие деньжищи? Тем более что следует помнить: празднование столь серьезного юбилея — это не три дня народных гуляний, а многолетняя работа. В упомянутых Перми и Екатеринбурге сдача в эксплуатацию приуроченных к 300-му дню рождения объектов запланирована вплоть до конца 2020-х годов.

Возьмем Пермь. Я побывал в этом городе единожды, совсем недавно. Перемены, причем недавние, там видны невооруженным глазом. Масштабные стройки и благоустройство — еще заметнее. Причем, как следует из разговоров с местными, вся эта движуха началась совсем недавно: президентский указ о подготовке столицы Прикамья к юбилею был подписан только в 2019 году. Да, здесь очень заметны старинные, но донельзя обшарпанные дома. А рядом с ними — совсем недавно отремонтированные, новенькие и блестящие. Не памятники архитектуры, а мечта самого буйного урбаниста!

Но что заметнее всего в Перми, городе, ненамного уступающем Челябинску в численности населения и серьезно превосходящем его длиной, — зелень. Там через квартал — бульвары, аллеи, скверы, парки районного масштаба… Если проводить аналогию, то впечатление такое: челябинское Алое поле взбесилось, выплеснулось на улицы мегаполиса, позвав с собой для компании скульптуры с Кировки, и оккупировало даже ключевые транспортные магистрали. Я не специалист, но пермский размах впечатляет: кажется, что по городу можно намотать не один десяток километров, не выходя из тени деревьев, разве что периодически присаживаясь отдохнуть на разнообразных лавочках.

Екатеринбург. О том, как серьезно изменилась городская среда нашего северного соседа за какие-то полтора десятка лет, не говорил только ленивый. В последние годы Екат, поднапрягшись, вообще сделал рывок вперед: ведь кроме юбилея в том же 2023 году мегаполис готовится принять Универсиаду.

У меня было много возможностей в свое время покинуть Челябинск. Я остался. Я люблю наш город со всей его воспетой комиками и оттого немного комичной же «суровостью». И мне очень хочется, чтобы через 15 лет Челябинск встретил свой юбилей таким же преображенным в лучшую сторону, как наши соседи.

Надежда на это есть. Реку Миасс в пределах Челябинска смешно, конечно, сравнивать с судоходной Камой. Но все-таки, пусть со скрипом, но первые сотни метров нормальной «гулятельной» набережной у нас появились уже этим летом. К 2036 году, даст бог, набережная вырастет от границы до границы.

У нас нет Ельцин-центра, как в Екатеринбурге. Но можно рассчитывать, что через 15 лет наши дети смогут торжественно сочетаться браком в «Крыльях», которые пока не взлетели и вполне себе остаются «ребрами левиафана». И в противовес запланированному у соседей храму Св. Екатерины возле Свердловского драмтеатра у нас уже вырос новый кафедральный собор. Дай бог, за полтора десятка лет не обветшает…

Озеленение… Больной вопрос для нашего города, учитывая десятки заводов и постоянно ломаемые по поводу судьбы бора копья. В Перми к 2023 году, то есть за каких-то четыре года с начала подготовки к юбилею, планируется реконструировать и отремонтировать 43 «объекта озеленения общего пользования». У нас времени почти вчетверо больше, а главное, нет нужды изобретать экологический велосипед. За последние полтора года только в центре города Че кусочек проспекта Ленина превратился в бульвар (старожилы говорят — прямо как в старые советские времена), высажены деревья и кустарники на Тернопольской улице, оброс клумбами участок от публичной библиотеки до гостиницы «Южный Урал». Алое поле стало — на мой вкус — гораздо симпатичнее. Были бы силы, желание и политическая воля продолжать в том же духе!

А еще есть такая милая мелочь, как городская подсветка, которая в сумерках и ночью даже старые и неказистые здания превращает в сказочные замки. Есть — и это тоже немаловажно! — проект метротрама (бог с ним, с классическим метрополитеном!) и модернизации общественного транспорта. Мне, дважды в сутки отмахивающему по городу концы в два десятка километров, хочется дождаться того прекрасного времени, когда это можно будет делать, не опасаясь примерзнуть на остановке к какому-нибудь архитектурному излишеству. И до места доехать, ощущая себя не тварью дрожащей (от раздолбанности рельсов), а жителем современного мегаполиса.

А если выдастся часик-другой времени в выходные, то неплохо было бы прогуляться пешком, но только чтобы для этого не пришлось из Ленинского или Металлургического района добираться до Кировки…

Перефразируя классика, трехсотлетие города — оно в головах. Давайте начнем праздновать его прямо сейчас — чтобы через 15 лет оглянуться, отряхнуть руки и понять, что жить в Челябе и с челябинцами, в сущности, хорошо.

А пока — с 285-летием, что ли.

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