Тест на агрессию

Журналист и мама двоих подростков о том, почему школьные психологи не спасут от очередного стрелка

Корреспондент Первого областного информагентства уверена, что стрельбу в школах, вузах и училищах несмотря на все принимаемые меры безопасности невозможно предотвратить. Очередная порция запретов не сделает агрессивных ребят спокойными, а вся система профилактики трагедий строится на отчетах и отписках, а потому неэффективна. Есть повод задуматься о введении в школах уроков выживания.

Итак, российских школьников будут проверять на агрессию и склонность к насилию. Так решила Правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Для этого в школах увеличат штат психологов. Рекомендации последовали по следам трагических событий в Перми после стрельбы в государственном национальном исследовательском университете.

Что делает власть, когда происходят страшные события с детьми? Вводит очередной запрет на ношение оружия, разрабатывает памятки для детей, организуют всевозможные проверки.

Теперь расширят штат школьных психологов. Но насколько это решение будет эффективным? Поможет ли это предотвратить трагедию?

Положа руку на сердце, признаюсь: не понимаю, чем занимается школьный психолог. И не считаю нужным вникать. Если мне скажут, что психологический тест показал у моего ребенка склонность к агрессии, как я отреагирую? Понравится ли мне, что в педагогическом коллективе моего ребенка считают не таким, как все? Нет. Я буду искать ответы в Интернете, обращусь к частному психологу. И чем больше штат этих специалистов в школе, тем меньше я захочу обсуждать душевные переживания своего ребенка. И по закону я имею полное право отказаться от всех школьных психологических тестов и консультаций.

Важно и другое. Психологам... невыгодно показывать свою работу, как она есть. Да, именно так! Я сама работала в сфере помощи семье и детям. И представляю, как закручена вся система. Все хорошо, пока ребенок или семья у психолога на хорошем счету. Но что делать, если ребенок выглядит взвинченным, а из семьи идут тревожные сигналы? Правильно, проще прятать эту информацию «под сукно». Ведь случись что, виноватых будут искать прежде всего среди тех, кто первый обратил внимание на «сигналы». И дальше закрутится колесо: «Не отработано... знали, но не приняли мер, а если и приняли, то недостаточные...»

Так устроена вся система профилактики правонарушений несовершеннолетних. И с этой точки зрения увеличение числа психологов выглядит просто формальностью, которая, конечно, не решит проблему. Стоит честно признать, что перестрелки в школах, как и насилие в более широком понимании, — это та жестокая реальность, в которой нам надо учиться жить в ближайшее время. Жить и выживать. В моем школьном детстве на уроках ОБЖ нам рассказывали, как вести себя в момент техногенной катастрофы, как надевать противогаз, в какую сторону падать при ядерном взрыве. Моих детей до сих пор учат химической и радиационной безопасности. А может, пора давать им навыки выживания при нападении на школу? Как баррикадировать двери кабинетов, какие предметы подойдут для обороны и защиты, как отличить звук выстрела от хлопков. Признаюсь, это я считаю гораздо важным и полезным для моих детей.

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