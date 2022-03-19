Татьяна Накоскина: «Россия всегда была дружественной Украине страной!»

Депутат Златоустовского собрания — об отношении россиян к конфликту на Украине

Депутат Златоустовского городского собрания, руководитель местного Кванториума Татьяна Накоскина уверена: Россия не хотела рушить мирную жизнь украинцев. Но другого выхода для РФ, увы, не оставили.



Мы не можем проявлять равнодушие в тот момент, когда разгораются такие страшные события, когда рушится мирная жизнь, когда бомбы летят в жилые дома, в детские сады, больницы и школы. Мы за мир между народами. Мы за историческую справедливость и собственную безопасность. Мы уверены в эффективности принятых решений по обеспечению безопасности России. Все патриотические силы и граждане Златоуста поддерживают указы президента о признании ДНР и ЛНР. Мы за победу России в конфликте с политическим руководством Украины. В это непростое время желать поражения нашей армии, агитировать против Путина и военной операции, разводить пораженческие настроения, ныть про санкции и паниковать — равносильно предательству.

Россия всегда была дружественной Украине страной. Со времени распада СССР Россия всегда помогала Украине: льготы, преференции... Ресурсы мы продавали украинцам дешевле, чем другим странам, давали выгодные кредиты. Россия относилась и относится к Украине как к братской стране. Однако Украина захотела вступить в НАТО — военную организацию, весь смысл существования которой направлен на противостояние с Россией.

Для чего украинское правительство выступает за размещение американских военных баз и вооружений на границе с Россией? Против кого это направлено? Ведь на востоке от основного блока НАТО — только Россия. Мы уверены, что большинство населения Украины за дружбу и партнерство с Россией. Мы верим в торжество разума и надеемся на скорейшее разрешение конфликта между нашими государствами.