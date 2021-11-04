Стоит ли пожизненно лишать прав за нетрезвое вождение?

Юрист и автоблогер Юрий Панченко спорит с мнением о том, что пьянство за рулем — самое страшное нарушение

Привлечение водителей к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения — извечная тема. Законодатель и обыватель готовы в любой момент проголосовать за ужесточение наказания. Но нужно ли это делать? И каковы пределы для очередного ужесточения?

Для начала разберемся, чем так опасно управление авто в состоянии опьянения?

Среднее время реакции водителя при движении по городу 0,8 — 1,0 секунды. Оно уходит на то, чтобы водитель увидел опасность, осознал ее, принял решение о необходимости торможения, снял ногу с педали акселератора и переложил на педаль тормоза. Дальше начинается тормозной путь.

Пьяному водителю необходимо больше времени на оценку обстановки. И там, где трезвому достаточно секунды, выпившему нужно две-четыре в зависимости от степени опьянения. Соответственно, автомобиль за указанное время проезжает большее расстояние, и пьяные водители чаще попадают в ДТП.

Однако есть еще ряд опасных ситуаций, которые тормозят реакцию водителя. Во-первых, разговор по телефону. Человеку необходимо не менее 1,5 секунды, чтобы осознать смысл разговора. 1,0 + 1,5 = 2,5 секунды. Подобное время реакции сопоставимо со средней степенью опьянения. Но наказания за разговор по телефону нет, если, конечно, он ведется с использованием технологий hands free. Во-вторых, тонировка. Она увеличивает время реакции на 0,1-0,7 секунды. 1,0 + 0,7 = 1,7 секунды. Примерно столько же приходится на легкую степень опьянения. Наказание: штраф в 500 рублей. И, наконец, самое страшное — ослепление фарами. Время адаптации, которое уходит на то, чтобы человек снова привык к темноте, составляет от 3 до 8 секунд. При этом остановка со скорости 90 км/ч, если не прибегать к резкому торможению, занимает около семи секунд. Поэтому в ПДД жесткое требование — остановка после ослепления обязательна.

Наказания за ослепление де-факто нет, хотя увеличение времени реакции при ослеплении лежит далеко за пределами тяжелой степени опьянения. Наказать водителя за то, что он ночью ездит с постоянно включенным дальним светом можно, но ГАИ этим фактически не занимается — неинтересно. Здесь же следует упомянуть и о рассеивании внимания. Яркий свет против воли водителя притягивает взгляд. И когда автомобиль ярко светит фарами или сзади включен противотуманный фонарь, внимание окружающих участников движения рассеивается, что ведет к увеличению количества ДТП. При этом они сами себя винят в произошедшем. Действительно, вину других водителей в том, что вы вдруг потеряли контроль над дорогой в подобной ситуации доказать невозможно.

Наказание всегда должно быть адекватным и одинаковым для всех. Нельзя за аналогичные по возможным последствиям деяния одних прощать, а других — жестоко карать.

Проведу аналогию с пожизненным наказанием для педофилов. Обыватель — за. Но давайте вспомним, что минимальное наказание за убийство — 6 лет лишения свободы. Какой напрашивается вывод? Если для педофилов введут пожизненное лишение свободы, то им будет проще убить свою жертву — больше шансов, что не поймают. Цинично, но такова реальность.

Так и в ПДД. Перекос в наказании привел к тому, что все силы брошены на борьбу с пьянством, а на остальные аналогичные нарушения просто закрывают глаза.

Так что, совсем наказание для пьяных отменить?

В России ежегодно в колонии отправляются около 7000 человек, которые попались пьяными за рулем в третий, четвертый, пятый раз... Для них ужесточение наказания не является воспитательной мерой. Другим водителям, более сознательным, важно не само наказание, а постоянное нахождение в поле зрения. В этом смысле наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей с последующим его увеличением на 2 тысячи рублей каждые два года имело бы больший эффект, чем введение штрафа в 30 тысяч рублей сразу на 10 лет.

Если сейчас штраф составляет 30 тысяч рублей, то неплохо было бы добавлять к этой сумме по пять тысяч каждые два года.

И еще — установить реальный уровень алкоголя в организме можно только по анализу крови, а не прибором, выдающим погрешность. Исследования показывают, что наличие алкоголя в организме 0,3 г/л крови никак не сказывается на вождении. Это закреплено и в КоАП: если в крови уровень алкоголя меньше, то водителя не наказывают. Но уровню 0,3 г/л в крови соответствует уровень 0,15 мг/л в выдыхаемом воздухе. 0,15 мг/л плюс существующая погрешность 0,16 мг/л равно 0,31 мг/л. Начиная именно с этого уровня необходимо привлекать водителей к ответственности. Но, увы, пока никто не стремится исправить данный перекос в законодательстве. По требованию водителя необходимо сделать обязательным анализ крови, чтобы установить реальный уровень алкоголя в организме — это было бы отличным решением. А выхватить шашку и начать ею размахивать с криком: «пьяных к ответу!» — ума много не надо.

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