Сохранение культурного наследия — обязанность властей или подвиг энтузиастов?

Журналист ИА «Первое областное» рассуждает о том, почему уникальные объекты иногда приходится спасать обычным людям, а не государству, которое обязано это делать

Всегда приятно удивляюсь энтузиастам, которые готовы горы свернуть, чтобы воплотить свою идею. Зачастую им приходится это делать без финансовой и физической поддержки. У таких глаза горят, что аж сам начинаешь заражаться этой идеей. Общение с такими людьми точно оставляет след и в памяти, и в душе. Недавно я лично встретила такого человека — это владелица хутора Милка в Карелии Мария Куск. Историю Марии можно назвать уникальной — она спасла от разрушения старинное здание, которое имеет важное историческое и архитектурное значение.

Но обо всем по порядку.

Мария — коренная петербурженка, которая, выйдя замуж, переехала в поселок Кузнечное Ленинградской области — рядом с Карелией. Неожиданно для себя самой она начала увлекаться коллекционированием старинных вещей: кухонной утвари, предметов быта, украшений — всего, что находила на своем приусадебном участке и в его окрестностях.





Однажды возле своего дома при проведении строительных работ она обнаружила… человеческие останки. Чтобы разобраться, кому они принадлежат, она обратилась к профессиональным археологам. Они предположили, что кости могут принадлежать представительнице древних карелов — захоронение это относится к эпохе викингов.

После череды этих необычных находок хобби Марии начало перерастать в настоящее дело жизни: она получила еще одно образование, культурологическое, и начала все больше узнавать про народ, который населял эту землю на границе с Финляндией несколько веков назад.

Поселок Кузнечное, где живет Мария, находится рядом с железнодорожной станцией. Пять лет назад она узнала, что дом смотрителей железной дороги, построенный в 1916 году в деревне Каарлахти (так в XIX веке назывался поселок Кузнечное, когда он входил в состав волости Финляндского княжества. — Прим. ред.), признали аварийным и собираются его сносить.





«Я прибежала на станцию и буквально бросалась под бульдозер, объясняла, какое это уникальное деревянное здание по проекту финских архитекторов Лейдениуса и Хельстрема. Но мне объясняли, что есть распоряжение на снос и они ничего сделать не могут. Я понимала, что, если здание снесут, это будет непоправимая ошибка и допустить этого нельзя. Увидев мои переживания, строители предложили аккуратно разобрать все конструкции и привезти их туда, где здание можно будет собрать. За свои услуги они попросили… полмиллиона рублей. Не задумываясь согласилась, хотя где взять такие деньги — не знала. Я воспитатель детского сада; сами знаете, какие там зарплаты»,

— рассказала ИА «Первое областное» Мария Куск.

Уже на следующий день Мария пошла в банк и оформила кредит на 500 тысяч рублей, чтобы выкупить здание, которое разберут буквально по доскам. К слову, чтобы собрать его заново, возле своего дома в поселке, Марии пришлось дополнительно нанимать бригаду — эти работы заняли почти четыре года, ведь строиться приходилось исключительно на свои средства.

Восстанавливали здание по аутентичным чертежам и старым фотографиям, ведь объект имеет статус культурного наследия, а значит, возводить его как вздумается не получится. Позже волонтеры фонда сохранения исторического наследия в России «Внимание» благодаря донатам от неравнодушных людей помогли воссоздать часть окон, двери и козырьки главного фасада дома.

Это время Мария вспоминает с ужасом: приходилось работать в трех местах, чтобы расплатиться по крупному кредиту, практически не видеть дочь. Но начатое дело было важно довести до конца. Ведь исторических артефактов в коллекции Марии накопилось уже на полноценный музей, который она и решила организовать в заново отстроенном старинном здании.





Сейчас в доме продолжается ремонт, но Мария спешит разместить хотя бы в одном зале экспозицию, которая насчитывает более шести тысяч экспонатов от эпохи каменного века до наших дней. Какие-то из них Марии приносят местные жители и посетители музея.

«Работы впереди еще много, но уже в этом году в доме появится тепло, мы запустили систему водоотведения, а значит, я смогу и зимой принимать экскурсии, показывать людям уникальные предметы, собранные на Карельском перешейке и рассказывающие историю этой территории. Мечтаю, что мне удастся открыть здесь целый туристический комплекс, потихоньку обустраиваю глэмпинг», — признается Мария.





Почему меня так поразила эта история? Мы все с вами знаем, что сохранением объектов культурного наследия, включая подобные здания дореволюционного периода, занимается государство. В каждом регионе нашей страны таких объектов сотни. Но многие из них, откровенно говоря, находятся в удручающем состоянии. Нередки случаи, когда доведенный до аварийного состояния объект лишали этого статуса и пускали под бульдозер: слишком много волокиты с документами, поиском специальных подрядчиков, да и финансы нужно найти.

И что-то мне подсказывает, что таких случаев больше, чем историй, когда энтузиаст решает сохранить уникальное здание, подарить вторую жизнь историческому объекту. Много ли таких активистов, как Мария, способных, несмотря на все трудности, решиться на это, вложить собственные деньги и силы, не искать виноватых и ответственных? Ведь у власти больше возможностей, административных ресурсов, финансов, наконец, чем у простых энтузиастов: воспитателей, учителей, врачей, строителей.





В Челябинской области тоже есть свой энтузиаст — краевед Юрий Латышев. Одни называют его культуртрегером, другие — «городским сумасшедшим». Всем известно, как он отстаивает каждый объект культурного наследия, которых больше трех тысяч в нашем регионе. Выступает на публичных слушаниях; сотрудничает со СМИ; проводит исторические экскурсии по городу; пишет бесконечные письма во все инстанции, чтобы привести в порядок старинные здания Челябинска и области. Иногда — более чем резко, тоже правда.

Но со стороны труды краеведов-энтузиастов зачастую больше напоминают сражение с ветряными мельницами. Слишком тяжел маховик государственной системы, где уникальное историческое здание для одних — это всего лишь объект в особом реестре для других.

Вспомните хотя бы деревянный особняк купца Ивана Кузнецова на Цвиллинга, 8. Ему трижды находили покупателей. Но, увидев фронт работ, необходимых для восстановления, и посчитав затраты, они отказывались от сделки. Здание в центре Челябинска до сих пор остается на балансе мэрии, с заколоченными окнами и проваливающимся потолком. Есть и другие примеры, менее известные, но с примерно тем же результатом. А есть и скандалы, как с домом на улице Цвиллинга, 16, подвергшимся «реставрации с приспособлением». Видя такие случаи, так и хочется сказать: лучше бы вообще не трогали, чем так сохранять.

Кстати, для своего дома-музея Мария Куск пока не получила официального статуса. Идея энтузиаста опять разбивается о бюрократические препоны. Регистрация музея понесет за собой ряд обязательств и финансовых вложений, которых пока у хозяйки культурного центра нет. Хочется, чтобы власти и энтузиасты действовали сообща. Ведь в конечном счете интерес у них один — сохранить уникальное культурное наследие, которое заботливыми руками будет восстановлено и сохранится еще на десятки лет.

Будь то Карелия или Челябинск. Страна-то одна…