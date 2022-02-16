Сергей Таскаев: вузы выберутся из‑под бумажных завалов

Ректор Челябинского госуниверситета — о том, как в марте 2022 года изменится система аккредитации вузов

1 марта 2022 года систему высшего образования России ждет подарок: старая система регулярных аккредитационных процедур сменится постоянным аккредитационным же мониторингом. Казалось бы, лучше проверки раз в пять лет, чем перманентный неусыпный контроль. Однако большинство университетов и институтов приветствуют изменения. Чем новая схема отличается от прежней и почему она более выгодна не только вузам, но и студентам — в мнении ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева.



— Лед тронулся. Осенью 2021 года в Москве при главном штабе ОНФ прошло собрание, посвященное новой модели аккредитации. Там присутствовало примерно 100 человек — представителей вузов, контролирующих организаций, министерств, всё под патронажем Елены Шмелевой (сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус». — Прим. редакции). Ректор МФТИ, а в прошлом министр образования РФ Дмитрий Ливанов привел тогда замечательный аргумент в пользу того, что аккредитация себя полностью изжила, — вспомнил про университет «Синергия», который занимается всем и ничем. Претензий к этой организации у чиновников почему-то не возникает, хотя непонятно, зачем она вообще существует. И в то же время есть десятки университетов, к которым претензии есть, хотя они реально работают. Это было, конечно, громом среди ясного неба, не каждый может позволить себе так сказать.



Идея преобразования модели аккредитации встретила горячее одобрение профессионального сообщества — ректоров, проректоров вузов — и молчаливое согласие со стороны контролирующих организаций. С тех пор приходится слышать: ура, Минобр отменяет аккредитацию вузов. Придется огорчить, аккредитация все-таки никуда не пропала. Государство должно осуществлять контроль за системой высшего образования. Но с 1 марта изменится ее формат.



Уже это благо: исчезнет огромный бестолковый объем работы, который преследовал абсолютно все вузы. А сводилась эта работа к тому, что надо было просто правильно составить бумажки. Я, ректор, преподаватель и ученый, львиную долю времени тратил именно на составление разных документов — не на административную, научную или педагогическую работу. Другие сотрудники — тоже. Но это огромный вал бумажной работы, а чем больше документов, тем проще допустить ошибку. А раз ошибка — в официальной бумаге, значит, это вроде бы зарегистрированный факт. Одно дело, если на место выезжает комиссия и на месте убеждается, что имеет место ошибка именно в документе. А в случае дистанционной проверки — что написано, то написано. И может привести к тому, что аккредитацию вузу не продлят или не дадут. А это, в свою очередь, означает, что наши выпускники, потратившие годы жизни (а контрактники — и немалые деньги), не получат дипломы и не смогут считаться специалистами. Из-за бумажки.



Что будет теперь? На самом деле аккредитация становится вообще ежегодной, а не раз в пятилетку, но — по тем результатам, что размещены на сайте вуза, она же будет проверяться по тем данным, которые вузы ежемесячно подают в федеральные информационные системы, — по трудоустройству, ЕГЭ и так далее. То есть вероятность ошибки снижается в разы: данные перепроверяются.



Более того, половина критериев касается качества подготовки студентов, даже трудоустройства выпускников! А это, собственно, одна из главных задач высшего образования. Да, даже в этих мягких условиях университет легко может потерять право выдавать дипломы и выпускать специалистов. Но если преподавание некачественное, то зачем оно вообще нужно?



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