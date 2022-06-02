Сергей Таскаев: возврат к традициям специалитета — верное направление

Ректор Челябинского госуниверситета выступает за модернизацию российского образования от детсада до вуза

Главная новость мая для российской системы образования — заявления Минобрнауки РФ о скорой отмене или как минимум модернизации так называемой болонской системы. Система эта не ограничивается схемой обучения «4+2» (бакалавриат и магистратура). Это еще и признание российских дипломов о «вышке» за рубежом, и возможность менять вектор обучения прямо в процессе. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев рассуждает, почему Россия отказывается от болонской системы и что может прийти ей на смену.

«Прежде всего, нужно понимать, что идея создания единого образовательного пространства в Европе родилась несколько столетий назад. В средние века в Европе образованным считался человек, имеющий не одно высшее образование, а три — по медицине, юриспруденции и богословию. Получать ученые степени принято было именно в местах, обладающих наивысшими по какой-то специальности компетенциями.

После Второй мировой войны в Европе начались интеграционные процессы. И первое, обо что споткнулись страны, — рынок труда глобализируется, профессионалу требуется быть более мобильным, без этого невозможно жить. И образовательные процессы стали согласованными на уровне объединенной Европы. Так и родилось болонское соглашение, которое подписали в 1999 году 29 стран в Болонском университете.

У нее есть несомненные плюсы. Например, создание методологических критериев обучения и единых ступеней образования, знакомых сегодня всем: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Такие четкие единые стандарты обеспечивают не только доступность европейского высшего образования, но и мобильность студентов и преподавателей. Этот подход должен позволить выпускнику получить квалифицированную работу на международном рынке, а не только в пределах одной страны: ваш диплом должен признаваться везде. Например, мы стали выдавать своим выпускникам Единое европейское приложение к диплому, которое гарантирует признание документов о высшем образовании за границей. И когда в начале 2000-х в России активно внедряли болонскую систему, именно это преимущество преподносилось как одно из главных: наши выпускники могут в Европе трудоустроиться по специальности, а не разнорабочими.

Еще один анонсированный плюс болонской системы — возможность для студента выстроить индивидуальную образовательную траекторию, сменить направление учебы.

Таким образом мы проработали почти 20 лет. И сегодня я могу сказать, что болонская система себя в принципе оправдала, об этом говорит профессиональный успех выпускников. Однако пришло время реформироваться, развиваться. Поэтому открыто говорю о минусах этой системы.

Во-первых, та самая индивидуальная траектория образования так и не реализовалась в России. Фактически мы заимствовали только разделение на бакалавриат и магистратуру. Для рынка квалифицированных кадров это стало губительным, потому что количество бакалавров в разы превысило количество магистров.

А вот наш старый специалитет оказался недооценен. Да, юридически бакалавр — профессионал с дипломом. Но если на старших курсах специалитета именно практике уделялось повышенное внимание, то у бакалавра на это нет времени. Ему приходится, уже начиная работу по профессии, нагонять, подлаживаться, получать навыки. А работодателям-то хочется видеть в человеке как раз все самое «вкусное», что получали на последних курсах специалитета! Поэтому часть специалитета в РФ была сохранена. Только в ЧелГУ такой уровень обучения есть на 14 направлениях.

Конечно, студентов, абитуриентов и их родителей больше всего волнует вопрос, как объявленная реформа отразится на них. Хочу всех успокоить: никак, революции не будет. Полностью солидарен с председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым, что сначала нужно взвешенно оценить, по каким направлениям специалитет может быть востребован и оправдан. Считаю, что возвращение к реализации программ специалитета — это правильное направление движения.

Однако достать старые учебные планы и снова по ним учить не получится. И промышленность, и наука шагнули далеко вперед, учить по советской системе сегодня не выйдет. Да, какие-то практики однозначно надо использовать. Но целиком советский опыт сегодня неприменим. Советское образование — это не только про университеты, оно начиналось с детского сада. И современная реформа образования тоже должна включать в себя полный цикл, начиная с садика, с использованием массовых общественных организаций, продолжая школой, которая также должна стать принципиально иной: необходимо обращать больше внимания на процессы социализации и воспитания детей, привитие им навыков взаимодействия в коллективах и многое другое, что сейчас работает по остаточному принципу.

К тому же, не надо думать, что при отказе от болонской системы всё сразу начнет цвести и пахнуть. Это только одна из проблем высшего образования. Ключевой, на мой взгляд, недостаток сегодняшнего подхода к обучению — наш закон об образовании, трактующий его как услугу! А это не услуга, это общественное благо, и относиться к образованию надо как к одной из высших ценностей. Подушевого финансирования (когда вуз получает средства исходя из того, сколько студентов у него числится) в вузах быть не должно, иначе с большой долей вероятности образование становится информированием, а выпускники вместо знаний получают лишь некое общее представление о профессии».