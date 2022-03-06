Сергей Резвый: Через полгода Европа попросит прощения!

Ветеран двух чеченских кампаний — о происходящем на Украине и причинах спецоперации

Полковник Сергей Резвый, бывший начальник челябинского ОМОНа, сразу сказал: мое мнение кому-то может не понравиться. Он проводит прямые аналогии даже не между сегодняшней спецоперацией ВС РФ на Украине и Великой Отечественной, а между сегодняшней Украиной и событиями в Чечне — всего лишь двадцатилетней давности. Кавалер трех орденов Мужества имеет свою точку зрения на творившийся до входа российский войск на Украине беспредел.



— Все началось все восемь лет назад: дружественная нам Украина пережила переворот. Часть регионов отказались принимать новую власть, решили существовать отдельно. Это очень тяжело, но Россия протянула им руку помощи. А Штаты в последний год протянули Украине бандитскую руку: поставки оружия, техники, разведданных. Везде в украинской власти — их люди. Внаглую готовили украинцев забрать обратно территории Донбасса, уже не считающие себя украинскими. Спасибо Путину, на сутки их опередил.

Промедли мы 24 февраля — и потом заходить с войсками было бы сложнее, мы бы потеряли момент неожиданности. А тут РФ признала республики и через три дня — бац, решение о спецоперации! Потому что у нас тоже была информация: данные разведки, очевидцев, показатели экономики. У нас не было выхода.

И не надо забывать о бандеровцах. После Великой Отечественной войны их мы по лесам разогнали, но гоняли вплоть до 1957 года. А американцы вывозили пособников фашизма к себе, в Канаду, Аргентину и во время войны, и после. Эти люди осели за океаном, ассимилировались. А теперь вернулись на историческую родину — инструкторами, наемниками, разведчиками США. Им нужно поставить все так, как было до 1939 года.

Сегодня я коммерсант, неплохо зарабатываю. Была совместная фирма, сейчас порушилась. Печально. Но надо думать масштабнее. Задави Украина при поддержке Америки Донбасс — и следующими были бы мы. Китай — товарищ ненадежный, Россия сегодня фактически осталась одна. А сейчас у нас есть картбланш — уже не мы, а США не знают, что делать. И их потуги, вывод капиталов, закрытие разных направлений, экономические санкции — я уверен, что всё это временно. Думаю, максимум полгода — и Европа начнет просить прощения, а США тоже сдадут назад. Их план уже не сработал, уже развалился.

Сейчас главное для России — помочь своей армии, помочь морально. Пацаны выполняют четко поставленную задачу, а какая-то левая сторона, «либералы», поднимают бучу. Мы проходили это в первую чеченскую кампанию: уже загнали бандитов в горы, оставалось добить, но тут — команда «Стоп!» и договор в Хасавюрте. И мы откатились, вернулись на блокпосты, а боевики нагло ездили с флагами ОБСЕ и торчащими из окон пулеметами. И три года существовала отдельная республика, угонявшая самолеты, грабившая банки и так далее. Там начал накапливаться иностранный контингент террористов. В 1999 году бандиты окончательно воспряли духом и пошли на Дагестан. Слава богу, к тому моменту и в России власть переменилась. Премьер, а затем врио президента Путин принял решение, да мало того, что победил — привлек чеченцев на свою сторону. Во вторую чеченскую мы воевали не с народом — с наемниками и бандитами! А сегодня я езжу в Грозный — там красота и мир. Но я-то помню, как было раньше.

Нельзя допустить существования такого же анклава уже не исламских, а проамериканских террористов под боком, на братской Украине. Надо потерпеть: мы победим. Да, без потерь не бывает, это война, да мы еще и не используем ничего по-настоящему тяжелого. Пацаны завоевывают города ногами и автоматом. И им нелегко: ведь и Украина училась у американских инструкторов минимум восемь лет, и в нацбатах тоже тоже есть специалисты, воевавшие и в Афганистане, и в Чечне.

Но мы справимся. А потом пусть украинцы выберут новое правительство, мы немножко поможем. И все будет хорошо, надо только проследить, чтобы никто недобрый на Украину больше не зашел.