Сергей Милованов: «Спецоперацию не форсируют, потому что берегут людей»

Представитель южноуральского казачества высказался о ситуации на Украине

Своим мнением о ходе специальной военной операции России на Украине и о международной реакции на нее с ИА «Первое областное» поделился казак, кошевой атаман станицы Челябинской Сергей Милованов.

— Давно пора было навести порядок на Украине, которая стала оплотом нацистов и сатанистов. Конечно, спецоперация могла бы идти и быстрее, но ее не форсируют, потому что берегут людей. Города не бомбят, а зачищают, на это уходит много времени. Ну и не будем забывать, что на той стороне тоже славяне, которые всегда умели воевать. У меня сейчас несколько знакомых казаков на Украине, среди них есть раненые, в том числе мой племянник, который сейчас проходит реабилитацию в Самаре.

Что касается реакции Запада на проводимую спецоперацию, то Россия всегда нравилась Западу, только когда была слабой, а стоило ей окрепнуть, сразу появились недовольные.