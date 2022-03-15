Сергей Кравцов: мы уже видели санкции в 2014 году, это даже полезно

Ухудшение отношений России с Западом — позитивное явление для малого бизнеса

Глава Нязепетровского района Сергей Кравцов рассказал Первому областному информагентству, почему уход с российского рынка производителей западного фастфуда — это позитивное явление.



— К санкциям отношение, конечно, двоякое, но в большинстве своем они будут полезны нашей стране. Мы это уже видели в 2014 году, когда санкции стали импульсом для развития сельского хозяйства. Наши предприниматели заняли опустевшие ниши, им было интересно и выгодно расширять спектр своих услуг. В нашем районе появились производители, пусть и мелкие, которые стали делать натуральные сыры и колбасы. И люди пошли к ним, и это правильно, это полезно. Уходят с рынка производители фастфуда — разве это плохо?

У нас в районе замечательные предприятия деревообрабатывающей промышленности. Запрет на экспорт необработанной древесины — это тоже стимул для развития. Быть сырьевой кормушкой, безусловно, проще, развитие — это всегда труд, но оно того стоит. У наших столяров и краснодеревщиков есть большой опыт, а теперь и огромный рынок сбыта нашей качественной продукции.

Долгое время наше градообразующее предприятие, краностроительный завод, боролось с зарубежными конкурентами за рынок. В случае если эти компании также заявят о своем уходе, пусть и временном, нам важно будет не просто занять эту нишу, но и закрепиться в ней, доказав, что наша продукция ни в чем не уступает по качеству заграничным аналогам.