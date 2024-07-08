С нами точно ничего не случится

Журналист ИА «Первое областное» — о беспечности детей и взрослых во время летнего отдыха

Минувшие жаркие выходные обернулись трагедиями на водоемах и базах отдыха Челябинской области. Вновь пострадали и погибли дети, утонули взрослые. Несмотря на большую профилактическую работу ГУ МЧС, полиции, спасателей, противостоять человеческому «авось» не получается.

В выходные я побывала на сплаве по реке Исети и понаблюдала за поведением детей и взрослых на отдыхе, в особенности — на воде. Ребятам, что помладше, родители периодически просто выкрикивают: «Отойди подальше!», «Не суйся!», «Не трогай!», «Мы пошли на гору, а ты здесь жди». Здесь — это на берегу реки, где осталась стоять девочка лет пяти. Хорошо, что в спасательном жителе. Дети школьного возраста и вовсе предоставлены сами себе. Мальчик пошел резвиться в реке, а его папа даже не посмотрел, куда направился ребенок.

Неспешно гребя веслом, заметила на реке такую картину — на сапборде лежа на животе плывет мужчина, а у него в ногах мальчик, маленький, года три. Оба без спасательных жилетов. Отец гребет руками, мальчик в это время ползает, резвится. Неосторожное движение — и ребенок может оказаться в воде. Чуть дальше по маршруту над Исетью колышется подвесной мост. С него, раскачавшись, смело прыгают мальчишки: вниз головой, спиной, зажмурившись, наперегонки. Взрослых рядом нет. Ребята умеют плавать, но кто сказал, что тонут только те, кто не держится на воде?

Отдых с детьми вообще отдыхом назвать трудно, потому что за малышами приходится неустанно следить: не оставлять одних на берегу, на солнцепеке, в палатке в непогоду. Не упускать из виду на воде и обязательно надевать жилет, на себя в том числе, поскольку там, где рядом нет спасателей, вряд ли кто-то вам поможет. Если вы не готовы отказаться от безмятежного созерцания природы с каким-нибудь горячительным напитком, то, может, лучше детей оставить дома с бабушкой?

И речь не о стихийном бедствии, не о роковом стечении обстоятельств. Как мне думается, это уверенность в том, что вот со мной точно ничего плохого не случится, а если и случится — такова судьба. Только перед лицом неминуемой смерти вряд ли мы будем так спокойны. Соблюдать технику безопасности не так сложно, как хоронить детей.

Будьте внимательны на отдыхе, надевайте спасательные жилеты, не прыгайте с высоты в воду, ставьте палатки подальше от деревьев и наблюдайте за окружающими. Быть может, им понадобится ваша помощь.