Резать, не дожидаясь перитонита

Объединение двух гандбольных клубов — единственный выход сохранить популярный в регионе вид спорта

Сегодня было объявлено, что снежинский «Сунгуль» и челябинское «Динамо» объединят свои усилия и сформируют единый сильный коллектив, который в перспективе должен будет вернуть былые традиции и величие южноуральского гандбола. Корреспондент ИА «Первое областное» размышляет о том, к чему может привести это решение и есть ли у него перспективы вернуть утраченные позиции.

Если человек хромает на одну ногу, он еще может передвигаться. Худо-бедно, но дойдет до магазина, чтоб купить себе хлеб и не умереть с голоду. А если на две ноги — то становится недееспособным, и не сможет выжить без посторонней помощи. Южноуральский гандбол хромал на обе ноги уже много лет. И подошел к той критической точке, когда не мог уже сделать ничего, чтобы сохранить свое существование.

И «Динамо», и «Сунгуль» в последние годы соревновались между собой лишь в одном — кто из них влачит более жалкое существование. И не прилагали почти никаких усилий, чтобы самим создать хоть коль-нибудь привлекательный продукт, и «продать» его партнерам или возможным спонсорам.

Со спортивными показателями не лучше. В последнее десятилетие ни одна из южноуральских команд не забиралась выше 8-го места в чемпионате страны. Более того, каждая из них вылетала в лигу рангом ниже. И каждый новый сезон две наши команды вынуждены бороться за предпоследнее место, чтобы сохранить за собой прописку в элите.

История с объединением двух южноуральских команд имеет очень печальный повод. Но, возможно, есть шанс, что этот шаг выльется во что-то более новое и позитивное. Решение непростое, но наверное, по иному уже никак.

У обоих клубов есть своя многолетняя, и очень самобытная история.

Знаменитый челябинский «Полет» (нынешнее «Динамо» стало его правопреемником) в 90-е годы был грозной силой в чемпионате страны — пять лет подряд брал медали, и даже доходил до полуфинала еврокубкового турнира. Воспитанники клуба становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, стабильно входили в составы различных сборных страны.

Но в новом веке все это рухнуло. Не сразу, конечно. Медленно, но верно команда деградировала. Окончательно добила клуб потеря родного «дома» — спорткомплекса «Полет», прекратившего свое существование. Дошло до того, что челябинцы вынуждены была тренироваться где-то на окраине города в маленьком зале, а домашние матчи проводить у соседей в Снежинске — в областном центре просто нет другого зала, отвечающего регламенту проведения чемпионата страны.

За 30 лет своей истории у «Сунгуля» успехи хоть и поскромней, но от этого ничуть не менее значимы для небольшого «закрытого» города, в котором клуб базируется. Но и тут местные болельщики видели своими глазами европейские клубы, команда становилась бронзовым призером чемпионата страны. Для Снежинска гандбол — это базовый вид спорта, едва ли не единственная возможность для юных ребят добиться в спорте чего-то серьезного.

Но самое важное — оба клуба не способны создать хоть какой-то медийный продукт, благодаря которому можно было бы найти партнера или спонсора. И в итоге просто год из года проедают бюджетный хлеб. Без шансов, вариантов, перспектив. Но с очередными миллионными долгами и дефицитом

Что дает южноуральскому гандболу объединение двух команд?

На мой взгляд, в первую очередь — стабильное финансирование. Возможность сохранить не только лучших игроков в одном клубе, но и обеспечить их нормальной зарплатой. На уровне нашего чемпионата, конечно же. Клубы-призеры российской суперлиги располагают годовым бюджетом в 110-130 миллионов рублей. И объединенный южноуральский клуб будет по части финансов не так уж и далек от этого. Но главное — сохранить то, что еще осталось.

И еще один, не менее важный момент. Увы, но некогда сверхпродуктивные, детские гандбольные секции и школы в области сегодня работают не лучшим образом. В Челябинске совершенно «убитая» спортшкола № 13. Многие родители, приводя туда своих детей, моментально «включают заднюю передачу», когда видят условия, в которых приходится заниматься подросткам. Остается только удивляться и догадываться, как на Южном Урале еще продолжают готовить игроков для профессиональных команд.

Да и сами дети не видят перспектив играть в родном городе, будь то Челябинск или Снежинск. За кого им играть-то? За вечных аутсайдеров? За 30-40 тысяч рублей в месяц? Рискуя при том здоровьем в одном из самых контактных и жестких видов спорта? Да им проще еще юношами уехать в Подмосковье или Питер и искать счастья там, пробиваясь в основные составы благополучных в финансовом плане клубов.

Решение принято. Назад дороги нет. Главное — спокойно наладить новую систему нового, объединенного клуба. Не вставляя палки в колеса, не уходя «в обидки». Это займет время. Как и, возможно, поиск тех, кто будет способен воплотить эти планы. Но есть понимание куда двигаться и к чему стремиться. А если есть понятная цель — будет и результат.

Скоро в Челябинске начнут строительство «РМК-Арены». Современной и красивой. Европейского уровня. Такой должна быть и игра южноуральских команд, которые будут на ней выступать. В том числе и гандбольной дружины. Арену обещали построить к 2024 году. Время на то, чтобы подлечить болячки южноуральскому гандболу еще есть. Лишь бы лечение помогло. Должно помочь.