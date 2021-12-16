Право на смерть: стоит ли разрешить эвтаназию?

Врач-невролог Вера Вашека о том, почему нужно беречь жизнь даже в безнадежных случаях

В среду в челябинских СМИ опубликовали новость о пенсионерке, которая, намереваясь прекратить страдания своей больной матери, намеренно ввела ей повышенную дозу анальгетиков, после чего женщина скончалась. По предварительной версии, дочь хотела избавить родственницу от мучений. В СК СКР по региону информации об этом случае, который по всем признакам можно назвать эвтаназией, не предоставили. Врач-невролог Вера Вашека убеждена, что медик не может и не должен способствовать уходу из жизни человека, даже если сам больной просит об этом.

Я против. И это моя твердая позиция как врача и человека. Эвтаназию я рассматриваю как покушение на главную ценность — жизнь. Даже когда больной находится в критическом, тяжелом состоянии, я убеждена, в эти моменты в нем теплится надежда на выздоровление. И если человек вслух молит о смерти и желает ускорить ее наступление, то в этот момент его сознание изменено болью. Но боль можно приглушить. Я наблюдала тяжелобольных людей и случаи их если не полного выздоровления, то значительного облегчения их состояния. И тогда человек становится благодарным за возможность жить дальше и радоваться общению с близкими.

Медицина развивается, и появляются новые препараты и способы лечения, которые улучшают качество жизни больного. Никто не отменяет диагностических и прогностических ошибок врачей, а в странах, где эвтаназия узаконена, у медперсонала нет возможности даже задуматься об этом. И самое главное, что заставляет меня придерживаться позиции «против», — это искушение родственников пациента поскорее отправить больного на тот свет не из гуманных, а из корыстных соображений. И я заведомо вижу в идее легализации эвтаназии какой-то этический урон. Как будто все в глубине души понимают, что неправильно это и как-то очень похоже на убийство. Смерть все же должна быть естественной. А испытания и болезни для чего-то нам нужны.