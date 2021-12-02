Бежать ли на зов о помощи в подъезде?

Корреспондент Первого областного информагентства о том, нужно ли приходить на спасение, услышав соседские крики

Сегодня с самого утра СМИ и телеграм-каналы обрушили на челябинцев сообщения о похищении женщины из квартиры на северо-западе города. Видео с криками несчастной опубликовал один из очевидцев — он снимал происходящее в глазок, а потом соседи обратились в полицию. В социальных сетях на свидетелей происшествия обрушился шквал критики — хорошие, мол, соседи, вместо помощи на камеру снимают. Нашлись и сторонники такого подхода — лучше тихо снять и не спугнуть предполагаемых преступников, а потом свеженькое видео в полицию отнести. В этой ситуации, да и во многих подобных, я выберу сторону первых — реагировать надо незамедлительно. И пусть жертва окажется потом «сама виновата» или вовсе жертвой себя не сочтет.

Несколько лет назад — да что там, почти девять уже — я сидела дома одна со своим тогда четырехмесячным сыном. Глубоким вечером он уже спал в своей кроватке, а я накрутила бигуди и наслаждалась чаепитием. Как вдруг из подъезда раздался пронзительный, оглушительный женский вопль: «Помогите! Убивают!». Бедная кричала так, что мое воображение тут же забуйстововало и представило окровавленную, плачущую девушку, на последнем издыхании сползающую по ступенькам подъезда, а рядом ее губителя с тесаком в руке. И что я сделала? Взяла недавно засвистевший на плите чайник, который сулил мне спокойный вечер, вышла с чайником в подъезд в халате и бигуди, поднялась на этаж выше, где и происходили разборки. Картина оказалась совсем не киношной. Просто мой сосед «метелил» подружку и таскал ее по лестничной площадке. Я робко спросила, нужна ли ей помощь. Она сказала: «Ой, нет, спасибо». Блеск! После этого все стихло.

Но я не жалею нисколько, что вышла. Потому что вряд ли бы смогла простить себя, если бы наутро в подъезде нашли хладный труп. И нет гарантии, что звонок в полицию избавил бы девушку от фатального исхода. Кстати, есть еще один действенный метод — приоткрыть дверь и заорать: «Пожар!». На это наверняка отреагируют трусливые соседушки, а образовавшаяся массовка спугнет какого-нибудь подлеца.

Поэтому, если вы стали свидетелем покушения на чью-то жизнь и здоровье, — устройте кипеж любыми доступными способами. Ведь на месте жертвы можете оказаться и вы сами. И ладно, если негодяями станут родственники, силой отправляющие в реабилитационный центр, а не желающие зарыть вас заживо в лесополосе.

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