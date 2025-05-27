Почему я собираю библиотеку, которую никогда не прочитаю?

О тоннах книг, коллекционировании, нехватке времени и страсти к редким изданиям

Несколько стеллажей с романами, стопки в шкафу с одеждой, тысячи потраченных рублей. За 24 года я собрала столько книг, что не смогу прочитать их за всю жизнь. Зачем я это делаю и почему не могу остановиться? Почему бы и не порассуждать об этом, тем более в Общероссийский день библиотек.

До работы в редакции я подрабатывала в букинистическом магазине, где книги сами текли мне в руки. За всю жизнь я не видела столько изданий, переплетов, названий и авторов. Тогда и началось книжное собирательство, которому отчасти поспособствовала и сестра, любящая читать.

О боже, эту книгу по искусству я нигде не найду больше, а я же так люблю прерафаэлитов!

Тоненькие советские издания для детей? У меня были такие в детстве, пусть и моим детям достанутся.

Мне так понравился фильм, в нем упоминали «Короля былого и грядущего». Надо купить, прочитаю как-нибудь в выходные (спойлер: я так и не начала).

Примерно по таким принципам годами копилась личная библиотека, для которой уже нет места на полках. Большая часть осталась у родителей, что-то переехало со мной в другое жилье. И уже на новом месте полки постепенно провисают под килограммами нон-фикшена, биографий и романов. Разбег жанров такой же, как и моих интересов: театр, живопись, религия, мифология, проза, современные российские писатели (Качур, Манойло, Пелевин), мировые бестселлеры (от «Гарри Поттера» до «1984»), психология. Большинство книг я собирала по принципу «если сейчас не куплю, то потом нигде не найду». Так в коллекции появлялись советские издания по рисованию, редкие экземпляры классиков, антикварные книги на немецком и английском. Последние я точно никогда в жизни не прочитаю — английский не учила в школе, а немецкий уже забыла. Но почему-то «внутреннему Плюшкину» необходимо, чтобы они были — как украшение интерьера и предмет для гордости. В остальном — «Редкий сборник Эжена Ионеско? — Беру!», «Про немецких драматургов начала XX века? — Надо!», «Фенимор Купер об индейцах? — Почему бы и нет, когда-нибудь доберусь», «Книга про ОКР? — Прочту, а вдруг у меня тоже симптомы...»

Работа в книжном магазине осталась в прошлом, но приток книг не заканчивается, они «приходят» в мою жизнь подарками, подгонами от сестры или «просятся» ко мне домой на разных книжных фестивалях и мероприятиях. Одним из поставщиков стал «Рыжий фест». Ну как можно не помочь маленьким региональным магазинчикам или не отдать свои деньги непосредственно издательствам, а не сетевым магазинам-перекупам с наценками? Еще и когда тут же выступают писатели, рассказывают о себе, о своем творчестве... Так, на прошлом фестивале моя коллекция пополнилась «Самодержцем пустыни» Леонида Юзефовича и романом «Ветер уносит мертвые листья» Екатерины Манойло. Я до них все еще не дошла и не планирую в ближайшее время — уже полгода пытаюсь прочитать «Щегла». Почему пытаюсь? Потому что сажусь после работы с книгой и просто выключаюсь, засыпаю прямо на диване.

Причем читаю я наплывами, урывками, когда есть время и настроение. Порой я год не могу взять книгу в руки. Поэтому и понимаю — свою библиотеку я никогда не осилю. Но остановиться не могу. Пару раз я собирала стопки книг, которые увозила в букинистические магазины, но это большая редкость, тогда я была уверена, что книги мне точно не нужны и я не хочу держать их в своей библиотеке — ничем не зацепили. В остальном попытки проредить библиотеку заканчиваются неудачей.

Для меня книги стали предметом коллекционирования, как для других — картины, современное искусство, фарфор, литье. Да, на них можно будет не только смотреть, но и погружаться в их миры, но пока книги на моих полках собирают пыль и молят, чтобы я их открыла.

Возможно, так я пытаюсь оставить след для потомков. Иногда беру детские сказки с красивыми иллюстрациями, понимая, что это не для меня — для детей, которые когда-нибудь появятся. И моим родным не придется искать редкую и правильную литературу — она уже будет на полках. Этому научили меня родители: я не видела, чтобы книги Чуковского, народные сказки или «Винни-Пух» Милна покинули наш дом. Все мои (и даже старшей сестры) детские книжки так и стоят на полках у мамы и папы — внучкам.

Я поздно начала читать, ближе к первому классу, но любовь к литературе мне привили. На что я надеюсь? — Что прочитаю хотя бы треть своей личной библиотеки. Я ведь не только собирать хочу, но и читать. Но то времени нет, то клиповое мышление не дает сосредоточиться — рабочий чат не затихает даже по вечерам, рука все время тянется взять телефон и проверить. Но ведь не зря же я составляла корешок к корешку Хаксли, Фуко, Торо, Гомера, Берджесса, Иванова...