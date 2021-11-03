Почему челябинцы против бульвара на улице Свободы

Жильцы домов по ул. Свободы недовольны реконструкцией улицы: по проекту здесь проложен широкий бульвар с велодорожкой, что приведет к сокращению мест для парковки

Автор проекта архитектор Петр Стебельский рассказывает, почему реконструкция пространства должна исходить из идеи о городе будущего.

В Саудовской Аравии начали строить город будущего без машин и дорог. Для дальних перемещений там будут использовать высокоскоростной подземный транспорт, для локальных — скорее всего, велики и индивидуальный электротранспорт, а для демонстрации состоятельности достаточно иметь яхту больше, чем у других.

Тем временем в Челябинске жильцы нескольких домов по улице Свободы оказались сильно недовольны изменениями, которые их ждут в рамках реновации уличного пространства. И направили письмо в — цитирую, — «контролирующие инстанции Челябинска, администрацию президента и управление по делам человека» (интересно, что это за организация).

Причина для этого проста и банальна — сокращение парковочных мест. Красной нитью по всему обращению только одно: «Ущемляют права автомобилистов!». Жителям негде парковаться, машины стоят в два-три ряда, велодорожка, тем более за счет парковок, — не нужна, и так далее. Просят переделать проект с сохранением мест, учитывать мнение жильцов, а не архитектора.



Проект бульвара на ул. Свободы

Да, мест станет меньше, но не на 80 процентов, как пишут жильцы, а на 37. Если в машиноместах, то из 270 останется 175. Уменьшение емкости на треть — это значительно, согласен. Но каков дефицит сейчас? Кто может посчитать? Скорее всего, он есть, будет еще плюс сто машин.

Были и люди, которые писали в комментариях: «Я там живу, где мне парковаться?» Тут ответ на поверхности: ваш автомобиль — ваши проблемы. Я тоже там живу, как-то решаю вопрос.

Парковочные места на улице Свободы появились не так давно, в ходе дорожной революции, когда были срублены деревья и расширена проезжая часть. Но только сейчас у жителей возникли проблемы с парковкой. Возьмите Екатеринбург: плотная застройка, узкие улицы. Но люди паркуют машины, пользуются платными парковками, приобретают машиноместа. Автомобиль — это прежде всего ответственность владельца. Купил машину — решай, где будешь ее парковать.

Например, в Миассе мы сделали проект благоустройства территории бывшего сквера. На ул. Макеева, возле жилых домов и Детской школы искусств № 3 возводятся коммерческие площади, а поросший бурьяном мрачный сквер превратится в удобное пространство с детскими и спортивными площадками. Но местные жители протестуют, уверены, что все деревья вырубят, а сквозь сквер будут ездить фуры с товарами для магазинов. Горожане часто не согласны с благоустройством, потому что не хотят вникать в проекты и не готовы к переменам.



Проект бульвара на ул. Свободы

В следующем сезоне начнется благоустройство бульвара на Комсомольском проспекте, от Молодогвардейцев до Ворошилова. Там тоже будут сокращены парковочные места. И жителям покажется, что намного, потому что многие автомобили в нарушение всех правил припаркованы на газонах. А мы уберем эту возможность, и будет велодорожка.

Да, пять месяцев в году она будет заметена снегом. Тут на первый план выходит вопрос о содержании объектов. Но я уверен, что качество уборки, как и качество любых других услуг, в том числе и коммунальных, будет расти. Например, на Алом поле создали комфортную зону отдыха и спортивные площадки с прорезиненным покрытием. И их действительно чистят зимой. Я бы не занимался на турниках, не будь там такого уровня сервиса.

Есть пространство, которое начинает меняться, и нужно думать на перспективу. Мы будем предлагать велодорожки, даже если ими будут пользоваться 5—6 месяцев в году. Ведь если мы не сделаем этого сейчас, то и пользоваться будет нечем.

В городской среде есть четкая иерархия приоритетов пользователей: пешеход, велосипедист, общественный транспорт, автомобиль. В Челябинске наоборот. Но в наших силах провернуть эту ситуацию. Всюду создают платные парковки — это нормально. Я пользуюсь платными парковками, для меня это более комфортно, чем искать свободное место, рисковать безопасностью автомобиля. Это вопрос твоего отношения к городу, где у каждого жителя есть не только права, но и обязанности.

Уверен, что после завершения всех работ на улице Свободы пространство наполнится новыми смыслами, появится новая жизнь, бизнес перестроится и будет жить дальше. Все боятся перемен, но к ним быстро адаптируются. Здесь будет также.

P. S. Есть и хорошая новость: теперь обо мне знают в администрации президента.