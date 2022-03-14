Павел Большаков: «Паника — это то, что мешает жить и созидать»

Известный челябинский публицист Павел Большаков призывает не поддаваться информационному давлению Запада

Член Союза журналистов России Павел Большаков поделился с Первым областным информагентством своим мнением по поводу возможной паники в России, ее истоках и роли старшего поколения в предотвращении всеобщей истерии.



— Наши враги воюют с нами на всех фронтах. В том числе — на психологическом. Что может быть хуже неопределенности? Вот вам и «гумус» для любых панических настроений. Ситуация неопределенности создается сознательно: все иностранные компании не ушли из России, как многие из нас думают, они «приостановили» деятельность на три месяца. При этом не выгнали своих работников на улицу. Ну и что? А как быть с настроением неопределенности и жить в подвешенном состоянии? Это всё продуманные шаги иностранцев в нашем Отечестве.

Панику взращивают и поддерживают и иностранные СМИ с помощью миллионов фейков. Стоит ли поддаваться искусственно созданной тревожной обстановке? Конечно, нет. Наши героические предки в таких ситуациях говорили: «Делай что дОлжно, и будь что будет»!

Давайте будем спокойно работать, учить и воспитывать своих детей, которые, независимо от возраста, с надеждой смотрят на наше поколение, которое стоически пережило и развал СССР в 1991 году, и расстрел Верховного Совета России в 1993-м, и дефолт 1998-го. Я прошу свое поколение не выказывать естественную тревогу детям и внукам: они тоже в растерянности. Мы для них вечная точка опоры.